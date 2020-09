Jihlava za chybějícího lékaře zaplatí padesát tisíc. Ještě jeden malér a zavřou jí stadion

Jihlava musí zaplatit pokutu 50 tisíc korun za to, že na domácím utkání první hokejové ligy s Prostějovem nezajistila lékařský dozor. Navíc ji disciplinární komise podmínečně uzavřela zimní stadion. Pokud by se tedy podobné provinění do konce sezony opakovalo, Dukla by musela jedno utkání odehrát ve vzdálenosti minimálně 30 km od Jihlavy.