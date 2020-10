Kontumace v první lize! Za všechno může neoprávněný start brankáře

Devětadvacetiletého Kacetla uvolnily Pardubice před sezonou na hostování do brněnské Komety. Kacetlovi byly umožněny i střídavé starty v první hokejové lize, takže mohl nastupovat v Chance lize za Přerov.

Ovšem s jediným omezením. Pardubice nepovolily brankáři zápasy proti Vrchlabí, které je farmou právě Dynama.

Ondřej Kacetl ještě v dresu Pardubic.

„Pardubice postoupily Ondřeje Kacetla na hostování do Brna s tím, že si do hostovacích lístků přímo zanesly, že další postoupení hráče ze strany Brna do nižší soutěže může být. Ale jen s výjimkou nastoupení Kacetla do utkání proti Vrchlabí," potvrdil Sport.cz předseda disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje Josef Řezníček.

„Je na místě důvodně předpokládat, že na tuto skutečnost byl Přerov žadatelem o vystavení písemného souhlasu ze strany klubu HC Dynamo Pardubice, tedy klubem HC Kometa Brno výslovně upozorněn. Přičemž ovšem i za předpokladu, že by na danou skutečnost nebyl Přerov Brnem upozorněn, nebyl brankář oprávněn do shora uvedených utkání Chance ligy, v nichž se měl Přerov utkat s Vrchlabím, nastoupit," stojí v odůvodnění sportovně technické komise.

„My jsme o žádné takové podmínce neměli ani tušení, takže nás to velice překvapilo, když nám hned po zápase volali lidé z Pardubic a informovali nás o této skutečnosti. Je dobře, že jsme ten zápas vyhráli i na ledě a pro Přerov to znamená ztrátu pouze jednoho bodu. Vždy je lepší, když se rozhoduje na ledě a ne u zeleného stolu," uvedl pro oficiální stránky Vrchlabí jeho sportovní manažer Jiří Jakubec.

Vrchlabí si původně připsalo dva body za výhru 3:2 v samostatných nájezdech. Nově byl zápas kontumován 5:0 v jeho prospěch, takže nováček Chance ligy získá tři body, zatímco Přerov žádný.