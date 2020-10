Z šatny Třebíče unikla nahrávka. Naštvaný trenér pak v pondělí zkolaboval a leží v nemocnici

Přestože venku teploty klesají, v hokejové Třebíči je pořádně horko a dusno. A to navzdory tomu, že A-tým nastoupil k poslednímu zápasu Chance ligy už téměř před měsícem a další si kvůli omezení sportovních akcí minimálně dva týdny nezahraje. V klubu měl údajně skončit trojlístek hráčů, který v těžké době koronaviru odmítl přistoupit na snížení platu. A do toho ještě server isport.cz zveřejnil uniklou audionahrávku z kabiny, na níž k hráčům promlouvá trenér a sportovní manažer Horácké Slavie Roman Mejzlík. A servítky si nebere... V den úniku nahrávky pak Mejzlík zkolaboval.

V pátek hokejová Třebíč prostřednictvím svých oficiálních stránek oznámila, že v klubu končí obránci Šimon Szathmáry, Václav Čejka a Karel Nedbal. Jako jediní z kádru totiž odmítli přistoupit na redukci platu.

Jenže o pár hodin později zveřejněný článek z webu zmizel. „Nebyl jsem spokojen s tím, jak byly prezentovány informace z dění v klubu. Pan Mandát (redaktor, který článek napsal – pozn. aut.) dostal telefonické informace od trenérů. Dělal si poznámky a zeptal se, zda chci článek autorizovat. Řekl jsem, že ne a že základní informace má. Ale informace o tom, že tři jmenovaní hráči končí na základě toho, že nepřistoupili na snížení platu, není pravdivá," uvedl Mezlík s tím, že dotyčným hráčům se za článek omluvil.

Zveřejněný text přitom měl být odsouhlasen člověkem z marketingového vedení třebíčského klubu. Mejzlík přesto s redaktorem ukončil spolupráci. Podporu svému kolegovi následně vyjádřili všichni zbylí členové redakce, kteří se kvůli údajným falešným obviněním Mandáta rozhodli v redakci skončit.

Mejzlík nicméně v rozhovoru pro Třebíčský deník přiznal, že na téma snižování platů s hráči v kabině opravdu mluvil. A že ne všichni s tím souhlasili. „Přiznám se, že jsem byl sprostý a některé hráče během hodinového proslovu i urazil. Je mi za to i stydno. Řekl jsem jim také, že jsou nenažraní," prohlásil bývalý útočník, jenž v české, resp. československé nejvyšší soutěži nastupoval za Jihlavu (v roce 1991 s ní získal titul), Zlín a Brno. Šest startů má na svém kontě i za československý nároďák.

Že skutečně Mejzlík nešel pro ostřejší slovo daleko, potvrzuje i uniknuté audio, které zveřejnil isport.cz. Zkušený trenér neměl pochopení, že někteří hráči nechtějí na úsporná opatření přistoupit.

„Některý jste prostě nenažraný! Nenažraný! Z některých z vás je mi na blití. Promr... jsme tu tři sezony po sobě 12 až 16 milionů korun na sezonu áčka. Pan Novák přišel, aby se tu udrželo jádro, které tu hrálo skupinu o sestup. Skupinu o sestup! Proti Kadani, Sokolovu, Ústí. Mužstva absolutně bez úrovně. Vy jste je poráželi, pak jste třikrát po sobě dokonce porazili Frýdek-Místek! Prosím vás, je to na hokejové mapě? Frýdek-Místek? Jak dlouho tam mají halu? Jak dlouho tam hrají hokej?" řekl mimo jiné na nahrávce pořízené před pár dny Mejzlík.

„Vy tady hrajete dva tři roky na příčkách o sestup a chcete navyšovat platy. Jste se pomátli, vole? Oni vám je dali, oni jsou totiž ještě větší ču... s odpuštěním. Nechápu to. Nechápu to! Prosím vás, přemejšlejte hlavou," cituje isport.cz další pasáž.

Zástupci třebíčských fanoušků v otevřeném dopise vyzvali vedení klubu, aby Mejzlíka kvůli údajnému odchodu tří hráčů odvolalo. Předseda klubu Martin Svoboda, který nedávno bojoval kvůli onemocnění covid-19 v nemocnici o život, se ale naopak za Mejzlíka postavil.

„Se strašným smutkem sleduji, že v době, kdy by lidé měli držet při sobě, nemají nic lepšího na práci než brojit proti sobě a vzájemně se napadat. HST (Horácká Slavia Třebíč) od začátku letošního roku prošla takovou zátěží, kdy tlak na jednotlivé osoby již zachází za rozumnou mez," připomněl Svoboda květnové náhlé úmrtí 47letého trenéra Třebíče Radka Nováka.

„Zanechte honu na Romana Mejzlíka. Za dobu fungování na své pozici udělal tolik práce, o které se tady léta jenom a pouze hovořilo. Jestli někomu tluče srdce pro HST, tak je to on!" vyzval Svoboda všechny příznivce Třebíče.

Mejzlík zkolaboval, ve vážném stavu je v nemocnici

Kauza uniklé nahrávky bohužel dostala v pondělí smutné pokračování. Svoboda na třebíčských stránkách uvedl, že Mejzlík zkolaboval a s vážným stavem byl hospitalizován v jihlavské nemocnici.

„Fyzický i psychický tlak na představitele klubu zachází za hranu a již dávno překročil rozumnou mez. Dnešní den si bohužel vybral další daň. Se souhlasem rodiny Vám tímto sděluji, že v dnešních dopoledních hodinách zdravotně zkolaboval hlavní trenér A mužstva mužů HST Roman Mejzlík. V souvislosti s jeho vážným zdravotním stavem byl hospitalizován v jihlavské nemocnici," sdělil Svoboda s tím, že všechny žádá o uklidnění situace a Mejzlíkovi a celé jeho rodině přeje hodně zdraví a maximum síly ke zvládnutí této těžké situace.

„Asi většina fanoušku HST a lidí kolem hokeje očekává vyjádření týkající se zveřejněné nahrávky ze schůzky A mužstva HST, ale to v současné situaci doopravdy nepovažuji za důležité. Svědčí to pouze o morálních a charakterových vlastnostech lidí, kteří se jí účastnili a kteří v "době špíny" ji neváhali použít," doplnil Svoboda.

Vyjádřil se i Pešán

K celé záležitosti se pak na svém Twitteru vyjádřil i šéftrenér Českého hokeje a hlavní kouč národního týmu Filip Pešán. „Poslední dobou je, koukám, móda nahrávat trenéry v kabině. Radost z toho nemám, protože jsem zastáncem toho, že co se řekne v šatně, to by tam mělo taky zůstat. Proslov trenéra Mejzlíka z Třebíče je tvrdý, ale má v sobě i hodně pravdy," napsal Pešán.

Mejzlíkův proslov ale v žádném případě nechce srovnávat s tím od trenéra dorostenců Techniky Brno Martina Stloukala, který rovněž unikl na veřejnost. „Řízení dospělých, kteří mají plnou zodpovědnost sami za sebe, je velký rozdíl oproti vedení dětí. Hokej je tvrdý sport a my trenéři v šatně musíme občas zvýšit hlas. Panu Mejzlíkovi přeji brzké uzdravení," dodal Pešán.