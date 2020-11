První liga mění formát a rozpis soutěže!

Podle původního plánu se v ní mělo všech osmnáct účastníků utkat tříkolově každý s každým, takže měli všichni odehrát 51 kol.

Prezident Českého hokeje Tomáš Král ale s ohledem na přerušení soutěže kvůli koronavirové pandemii a s tím spojeným nedostatkem volných termínů rozhodl, že základní část bude v sezoně 2020/21 pouze dvoukolová.

Další části soutěže pak zůstávají beze změny. Čtyři nejlepší týmy postoupí přímo do play off a mužstva na 5. až 12. místě budou hrát předkolo. V něm bude třeba vyhrát tři zápasy, od čtvrtfinále se bude hrát na čtyři vítězství. Pro ostatní týmy po základní části soutěž skončí. Vítěz play off postoupí do extraligy, z Chance ligy letos nikdo sestupovat nebude.

„Pro uvedené řešení se při čtvrteční videokonferenci vyslovily dvě třetiny účastníků druhé nejvyšší soutěže," informoval v tiskové zprávě mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

U extraligy platí, že kluby musí absolvovat před utkáním PCR testy na covid-19. Vyšetření nesmí být starší než 48 hodin a v případě, že klub sehraje během kalendářního týdne tři a více utkání, stačí testovat v pondělí a ve čtvrtek. Dá se očekávat, že stejné to bude i u Chance ligy.

Problémem pro prvoligové kluby ale může být finanční náročnost testování, třeba podle jednatele Vsetína Daniela Toboly by klub vyšlo na zhruba 200 tisíc korun za měsíc.

Profesionální sportovní kluby můžou žádat o peníze z programu COVID Sport 2. Výzvu vypsala Národní sportovní agentura ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu. Zatímco pro extraligisty je maximální výše dotace 12,5 milionu korun na klub, ty prvoligové mají získat 2,25 milionu.