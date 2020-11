Hokejisté Sokolova mají problém s koronavirem, hrát nyní nebudou

Hokejisty Sokolova po sobotním vstupu do restartované první ligy čeká znovu pauza kvůli koronaviru. Osm hráčů Baníku je v současnosti v karanténě kvůli pozitivnímu testu a tým oproti původním plánům nenastoupí v pondělí proti Litoměřicím ani ve středu proti Kolínu. Do soutěže by se měl opět zapojit v sobotu ve Frýdku-Místku.