Loni hrál v KHL, teď naskočí do Chance ligy. Trhačům pomůže Kubát!

Ještě loni na jaře válel v KHL za Vladivostok, další hokejové kroky teď ale spojí s prvoligovou Kadaní. Karel Kubát, jenž minulou sezonu dohrával ve slovenském Zvolenu, se dohodl s Trhači na spolupráci do 31. ledna 2021. Severočeský klub o příchodu dvaatřicetiletého beka informoval na svých oficiálních internetových stránkách.

Ofenzivně laděný zadák se loni v létě vrátil z Vladivostoku do Litvínova, kde měl být klíčovým a rozdílovým hráčem. Jenže očekávání Vervy nenaplnil a po nevydařeném vstupu mužstva do sezony byl na šest týdnů dokonce vyřazen ze sestavy.

Na začátku prosince se do ní sice vrátil a naskočil do dalších jedenácti zápasů, formu ovšem nenabral. Na konci ledna měl na kontě čtyři body (1+3), v hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech nasbíral patnáct záporných bodů, přičemž od Severočechů dostal svolení, aby si hledal nové angažmá. Zamířil do Zvolenu, za který stihl odehrát dvanáct utkání.

Karel Kubát v akci

Vlastimil Vacek, Právo

Po slovenské misi nyní obránce s reprezentačními zkušenostmi pomůže Kadani. „Dohodnutí jsme do konce ledna s tím, že pokud Karel najde angažmá v extralize nebo cizině, tak ho uvolníme. Svou roli na tomto příchodu sehrál i fakt, že hráč se velmi dobře zná s trenéry Petrem Rosolem a Vladimírem Jeřábkem ze společného působení v Litvínově," uvedl na webu Trhačů jednatel a majitel klubu Petr Klíma.

Posila se zvučným jménem by měla v Chance lize poprvé nastoupit ve čtvrtek na ledě Kladna. Kadaň se po sedmi zápasech zatím choulí s dvěma výhrami na chvostu tabulky.