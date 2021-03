Hokejisté Vsetína vyhráli ve čtvrtém utkání předkola play off první ligy v Ústí nad Labem 4:3 a po vítězství v sérii 3:1 na zápasy postoupili do čtvrtfinále. Do něj vstoupí v pátek na ledě Vrchlabí. Tento výsledek také rozhodl o tom, že Poruba po nedělním postupu narazí na Přerov. Středeční rozhodující pátý zápas si vynutily Sokolov vítězstvím nad Litoměřicemi 3:2 v prodloužení a Slavia výhrou nad Třebíčí 4:3.