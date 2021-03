Rytíři před play off hodovali: paštika, guláš i knedlík, co byl tvrdý jako puk

Rytíři Kladno vyhráli základní část a postoupili tak rovnou do play off. A zatímco čekali na svého soupeře, který vzešel z předkola, zpestřili si volno kulinářskou zábavou. „Koukáme na Prostřeno v televizi a řekli jsme si, že do toho půjdeme mezi sebou také. Vyrazili jsme na společný nákup do Kauflandu, kde jsme měli vymezený rozpočet, aby měl každý stejné podmínky. Nakoupili jsme a pak už se tři dny po sobě jen vařilo a hodnotilo," usmívá se útočník Tomáš Guman, hlavní iniciátor akce.

Sám vařil jako první. „Dělal jsem žampionový krém a jako hlavní chod jsem podával panenku na žampionech s omáčkou z bílého vína a rajčat. Příloha byly špecle a jako dezert jsem připravil nutelový cheesecake," prozradil Guman. K bodování nakonec nedošlo. „Báli jsme se, že by se manipulovalo, takže jsme jídlo pak jen mezi sebou rozebrali, pokecali jsme a bylo to moc fajn," dodal.

Dalším, kdo vařil pro své spoluhráče, byl obránce Martin Kehar. „Vařil jsem klasický guláš, protože ten je pro mě takový typický. K tomu jsem dělal domácí knedlík, ale musím se přiznat, že houskový se mi nelíbil. Dokonce bych řekl, že svou tvrdostí spíše připomínal puk," směje se. „Proto jsem dělal ještě karlovarský a ten se mi fakt povedl. Recept jsem měl od mého bývalého spoluhráče Ládi Zikmunda, který teď hraje ve Spartě," vyprávěl.

Kladenský hokejista Martin Kehar.

Rytíři Kladno

S dezertem Martinovi pomáhala jeho přítelkyně. „Dělala geniální větrník na plech. K tomu jsem připravil hrachovou polévku a snažil jsem se i o předkrm, ale ten jsem spálil," krčí rameny. „Měly to být zapečené nachosky. Když mi přítelkyně říkala, ať už je vyndám, neposlechl jsem jí, a to byla chyba," usmívá se. „Jinak mi chutnalo od obou spoluhráčů, ale paštika, kterou dělal Zajda (Josef Zajíc), ta byla famózní. Překvapilo mě, jaký je kuchař," zdůraznil kladenský srdcař.

Jako poslední šel na řadu obránce Josef Zajíc mladší. Pokud by se nakonec hodnotilo, minisoutěž by podle ohlasů nejspíše vyhrál. „My si s přítelkyní připravili paštiku jako předkrm, na který navazovala dýňová polévka. Hlavním chodem bylo krevetové rizoto a dezert čokoládový dortík, ale v dietním duchu," představil své menu třiadvacetiletý bek. A proč se pustil do náročné paštiky? „Chtěli jsme všichni zkusit nějaký ten experiment, něco netradičního," doplnil.