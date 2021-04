Souboj legend vyznívá pro Jágra. Věřím, že jsme přišli jak na Kladno, říká porubský trenér Moravec

Tam by chtěl poprvé v historii i ostravský tým, po dvou zápasech semifinále na kladenském ledě ale prohrává na zápasy 0:2. „Ne, není to náš souboj," směje se před třetím vzájemným zápasem v play off Moravec. „Ani jsme se spolu v průběhu série nebavili. Jsme soupeři, to je všechno. Hraje Poruba proti Kladnu," pokračuje střelec gólu, díky kterému Česko na světovém šampionátu před dvaceti lety v Německu zkompletovalo „zlatý hattrick".

Po základní části šestá Poruba prošla předkolem play off proti Prostějovu i čtvrtfinálovou sérií s Přerovem bez porážky. Na vítěze základní části první ligy Kladno ale zatím recept nenašla. „Jsou favoritem, mají dobrý mančaft, výborně postavený. Ale věřím, že už jsme přišli na to, jak s nimi hrát. Mluvili jsme s klukama, měli jsme nějaké pohovory. Potřebujeme hrát šedesát minut, ne čtyřicet. Hrát se s nimi dá, ale musíme být v každém střídání zodpovědní, intenzivnější a agresivnější v osobních soubojích. Důležité je, aby tomu hráči uvěřili, protože každá taktika je k ničemu, když se nedrží šedesát minut, anebo se neplní," říká Moravec.

https://www.facebook.com/hcporuba/posts/127055642766076

Když nová trenérská dvojice Karel Suchánek a David Moravec počátkem března tým převzala vyhrála Poruba deset utkání v řadě. Porazit jí dokázalo až Kladno. Přestože ostravští hokejisté v obou zápasech série na kladenském ledě v polovině zápasu vedli 2:1, odjeli domů s porážkami 3:5 a 2:6.

https://www.facebook.com/hcporuba/posts/127057112765929

„My jsme tam v obou zápasech hráli vždy čtyřicet minut dobře, zodpovědně, drželi jsme taktický plán hry. V poslední třetině se nám to ale tak nějak trochu sesypalo a už to nebylo ono. Jsou to pro nás velmi poučné zápasy. I když nám to teď dvakrát nevyšlo, snažili jsme se s hráči mluvit. Věřím, že si k tomu řeknou své i zkušenější hráči a doma začneme jako by to byl první zápas série," zdůrazňuje Moravec.

V základní části Poruba Kladno na svém ledě dokázala porazit (4:3 v nájezdech). „Máme před sebou třetí zápas (v úterý 6. dubna od 17:30 hodin) a neřešíme, co bylo, nebo co bude po tom. Když je uděláme, úspěch se dostaví," věří Moravec a přidává jedno z možných řešení, jak na Kladno vyzrát.

https://www.facebook.com/hcporuba/posts/127541726050801

„Nechci snižovat Džegrovu kvalitu, má na ledě obrovskou sílu, dokáže vyhledat puky, ale klíčovým hráčem je Pleky (Tomáš Plekanec)," ukazuje Moravec dalšího medailistu z mistrovství světa v sérii.

Jágr si proti Porubě připsal doposud jedinou přihrávku, 38letý Plekanec přidal dvě a v play off vede se třemi góly a osmi přihrávkami kladenskou produktivitu. „Hodně nám znemožňuje práci v přesilovkách, v oslabení i ve hře čtyři na čtyři. V každém střídání je jejich stěžejním hráčem," upozorňuje porubský asistent trenéra Moravec.