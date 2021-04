Obrovská úleva, hlásí kladenský hrdina. Ruského mága ale zahrnul chválou

„Jeli jsme dva na jednoho, říkal jsem si, že nebudu nic vymýšlet a zkusím vystřelit. Padlo to tam," usmíval se hrdina Rytířů po výhře 2:1 v prodloužení. Až do té chvíle přitom v utkání neproměnil několik šancí. V první třetině ani sólový únik, když jeho bekhendový blafák přečetl ruský mág, jenž celkově vytáhl 26 zákroků. „Třetí zápas se mu trošku nevyvedl, ale jinak je neskutečně drží a myslím, že je to jedna z jejich největších zbraní," vysekl Kubík poklonu 21letému brankáři v barvách Dukly.

Sám Kubík se v letošním play off první ligy trefil teprve počtvrté ve třinácti utkáních. „Trápil jsem se. Jedu ale pořád dál, házím to za hlavu. Samozřejmě to není příjemné a kdyby mi tam padlo všechno, tak je to mnohem příjemnější. Teď už je ale jedno, kdo dává góly. Podstatné je, že je dáváme," oddechl si.

Čtvrtý zápas finále play off první hokejové Chance ligy. Zleva Filip Dundáček z Jihlavy, Adam Kubík z Kladna a brankář Jihlavy Maksim Žukov.

Luboš Pavlíček, ČTK

Jeho zásluhou Kladenští srovnali stav sérii na 2:2, byť patnáct vteřin před koncem základní hrací doby přišli o vedení. Fronk při power play zblízka prostřelil Košarišťana. Na ledě byl i Kubík. „Po buly jsme si špatně rozebrali hráče a dostali gól," litoval vyrovnání 22letý forvard.

Obrat však Dukla nedotáhla a Kladenští jí na Vysočině oplatili stejnou mincí, tedy dvěma výhrami. „Je to obrovská úleva. V podstatě jedeme od nuly, kdo teď udělá dva zápasy, postupuje. Jihlava se na pokračování určitě připraví dobře a my taky," připomněl Kubík.