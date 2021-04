Gól v závěru? Jen jsem do toho plácl, líčí Fronk. Radost ale záhy přebil smutek

Nejprve zářil štěstím, aby o pár desítek minut později zalilo jeho tvář zklamání. Jihlavský útočník Jiří Fronk v samém závěru základní hrací doby poslal duel s Kladnem do prodloužení, které brzy ukončil hostující Adam Kubík. Rytíři srovnali ve finále play off první ligy s Duklou krok.

„Jeli dva na jednoho, přišla střela pod víko, ale nevím, co se přesně na ledě stalo. Přišel jsem zrovna na střídačku a neviděl jsem to," komentoval Fronk rozhodující zásah Kubíka. „Šli jsme do prodloužení s odhodláním vyhrát, bohužel se to nepovedlo. Musíme jít dál," burcoval po porážce 1:2.

Skóroval potřetí v letošním play off Chance ligy a vůbec poprvé v této sérii, jenže gól Jihlavským k vytouženému třetímu bodu, jenž by je po třech letech přiblížil návratu do extraligy, nepomohl. „Puk se objevil přede mnou v brankovišti, viděl jsem půlku prázdné brány, plácl jsem do toho a dal gól," líčil moment v čase 59:45.

V zápase vládli oba brankáři. Návod na výtečněho Žukova našel až zkraje třetí části při přesilovce Jágr. Dukle se naskytla možnost na vyrovnání v 70 sekund dlouhé přesilovce pět na tři. Puky svištěly na bránu, jenže Košarišťan čistý štít uhájil. Početní výhody ale domácím celkově v zápase nevycházely. „Půlku sezony jsme v nich excelovali, teď to bohužel nejde. Musíme na nich pracovat, zkusit třeba něco změnit. Těžko říct konkrétní věc, proč nejdou. Třeba v dvojnásobné přesilovce střely byly. Někdy to tam spadne, jindy zkrátka ne," prohlásil Fronk.

Ve finále zatím není domácí prostředí výhodou, 27letý forvard si přeje, aby tomu tak bylo i o víkendu. Věří, že Jihlavským užší kluziště bude znovu sedět. „Jedeme teď do Kladna a jedeme si pro výhru," hlásí.