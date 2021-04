Jdeme dál, věřím, že ten výkon si přeneseme i do sedmého zápasu, říká kladenský brankář

Zásadní pro úterní výhru 3:1 byla druhá třetina v podání Středočechů. Po nepřesvědčivém vstupu do zápasu se v ní hodně zlepšili. A promítli svou převahu také do skóre, když stav z 0:1 na 2:1 otočili Patrik Machač a Jakub Suchánek.

"Byla hodně důležitá, dali jsme tam dva góly, které otočily zápas, takže skvělá práce. O to důležitější, že první třetina nám příliš nevyšla. Řekli jsem si ale v kabině, co máme hrát. A šli jsme dál, stav byl jen 0:1. Moc mě těší, že nám to tam padlo, kluci bojovali a hráli obětavě, vrhali se do střel, ale jdeme dál. Věřím, že si to přeneseme i do sedmého zápasu," řekl Košarišťan novinářům.

V úvodu se zdálo, že Rytíře brzdí ze všeho nejvíc nervozita. "Člověk je nervózní a jde o hodně, ale nějaká přehnaná nervozita není dobrá. V takovém zápase jsou samozřejmě nervy i emoce, patří to k tomu. Myslím, že kdyby u toho byli ještě i diváci, tak by to bylo ještě tvrdší, ostřejší a vybičovanější," konstatoval Košarišťan.

JE TO TAM! 🥳🥳 V Jihlavě jsme sice inkasovali jako první, dokázali jsme ale 🔄 otočit, protože #Věříme za každé situace! O 🏆 vítězi letošního ročníku @Chanceliga a 🔝 postupujícím do @telhcz se rozhodne v 7. duelu ve čtvrtek na Kladně! 💙🤍 #JIHvKLA pic.twitter.com/Jqag3Ne3yQ — Rytíři Kladno (@RytiriKladno) April 27, 2021

Recept na něho našel pouze Jiří Fronk, hodně blízko však byl i Tomáš Harkabus, když v 52. minutě tvrdě vypálil do horní tyčky. "Přiznám se, že když mi puk proletěl nad ramenem, tak jsem se jen modlil, aby skončil na břevně. A naštěstí to tak i dopadlo. Tam bylo štěstíčko a jsem samozřejmě rád, že to tak dopadlo. Člověk ho někdy potřebuje mít k úspěchu na své straně," přitakal Košarišťan.

Šestý zápas finále přinesl šestou porážku celku hrajícího v domácím prostředí. "Nikdy jsem to nezažil a nevím, zda jsem o něčem takovém někdy slyšel. Ale tak se to prostě vyvíjí. My se prostě jen potřebujeme připravit na sedmý zápas a ukázat tam, co v nás je. Jihlava je určitě favoritem posledního zápasu, my do toho utkání půjdeme s pokorou, abychom uspěli a získali to, co chceme," řekl Košarišťan.

Bitka za kladenskou bránou.

Luboš Pavlíček, ČTK

Rytíři budou chtít ve čtvrtek nelichotivou domácí bilanci zlomit. "Dáme do toho sto procent, všechny síly, co máme, každý na ledě nechá srdce i duši a uvidíme, jak to dopadne. Sám jsem myslím sedmé utkání ještě nechytal, co si tak vybavuju. Určitě to bude jeden z největších zápasů mé kariéry, to stoprocentně. Ale tak to bude asi pro více kluků," dodal Košarišťan.