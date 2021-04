Rozhodující bitva o extraligu bude s diváky! Kladno má výhodu, zuří fanoušci. Co na to řekl Jágr?

Dovede Jaromír Jágr hokejisty Kladna zpět do extraligy?

Někdo si už možná zvykl, že se hraje v posledních měsících před prázdným hledištěm, vzhledem ke zlepšující se situaci ohledně pandemie koronaviru se ale pomalu rozvolňuje a je tu možnost sledovat utkání přímo na kladenském stadionu. Vstupenky za symbolickou 1 Kč byly uvolněny do prodeje a zakoupit si je mohou pouze držitelé permanentek z letošní sezony.

Podmínkou pro vstup na stadion je negativní výsledek PCR testu na covid-19. Ten si mohli nechat fanoušci udělat ve středu odpoledne v prostorách restaurace na zimním stadionu, a to za zvýhodněnou cenu za test (1100 Kč). I proto jedna vstupenka za symbolickou 1 Kč. "Pokud máte možnost vlastního PCR testu, zajistit si ho tímto způsobem můžete. Je však nutné, abyste si donesli výsledek testu s sebou. Pokud někdo přijde s platnou vstupenkou, ale bez výsledku testu, nebude na stadion puštěn," upozorňuje diváky Adam Soukup, marketingový manažer Rytířů.

Diváci, kteří se na stadion dostanou, musí sledovat utkání výhradně z vyznačených míst (ke vstupence není přiděleno konkrétní sedadlo), která podléhají pravidlům sezení ob řadu a ob sedadlo. Každý divák, i když bude otestovaný, musí po celou dobu utkání mít nasazený respirátor třídy FFP2 nebo vyšší. Na stadionu budou otevřeny toalety s vlastním vchodem pro každý sektor, ale na stadionu není možné konzumovat nápoje a občerstvení.

Zleva brankář Jihlavy Maxim Žukov, Jaromír Jágr z Kladna a Peter Lichanec z Jihlavy.

Luboš Pavlíček, ČTK

"Vážíme si všech našich příznivců a moc děkujeme za možnost, díky které se dostane alespoň 250 diváků na rozhodující finále. Děkuji také těm, kteří budou zápas sledovat v autokině, ale i těm, kteří s námi budou u televizních obrazovek," uvádí na internetových stránkách Rytířů hrající majitel klubu Jaromír Jágr.

Zpráva o možnosti využít podpory fanoušků vyvolala na sociálních sítích bouřlivé reakce. Řada fanoušků se zlobí, že Kladno získalo pro rozhodující bitvu obrovskou výhodu. Majitel Rytířů Jaromír Jágr se snažil i na Facebooku vše vysvětlit a klidnil situaci.

"Fanoušci Jihlavy a Kladna: je mi smutno, když vidím, kolik zla a nenávisti zplodí jeden zas....ý článek. Copak jsme se my lidi dočista zbláznili? Ano fandi, ale nebuď fanatik. I fandění musí mít pravidla, úctu a respekt k druhým. Pořád je to jen sport, hokej. ... jen hokej. A to píši já, který mu obětoval celý život," napsal příznivcům.

Rozhodující finále Chance ligy se hraje ve čtvrtek od 17:00.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Sportcz (@sport.cz_ig)

Sledujte Sport.cz také na Instagramu>>>