Plekanec pomohl Rytířům zpět do extraligy. V Kladně zřejmě zůstane

Po dvou letech zažil v Kladně zase slastné pocity. Útočník Tomáš Plekanec opět pomohl Rytířům k postupu do extraligy, i když se pro ně finále play off první ligy nevyvíjelo dobře. Hokejisté Jihlavy vlétli do série proti favoritovi nebojácně a na jeho ledě ovládli první dva zápasy.

„To jsme nečekali ani v nejhorším scénáři, ale stalo se. Chtěl bych Jihlavu vyzdvihnout, v sérii hrála skvěle, bojovala a bylo vidět, že hráči za Ujčou (trenér Viktor Ujčík) jdou. Plní pokyny a mají vynikajícího gólmana," připomněl Plekanec.

Úvodní dva nezdary ale Středočechy nezlomily, i když na Vysočině zavládla euforie. „Po druhém zápase, kdy tady vyhráli, tak už slavili postup do extraligy, odkládali rekonstrukci stadionu a myslím, že nás to vnitřně nabudilo," poznamenal.

Kladenská radost po sedmém finále první ligy s Jihlavou.

Vlastimil Vacek, Právo

Podobné to podle něj bylo před šestým duelem série, kdy se z kabiny Jihlavy ozývaly hlasy, že hráči Dukly mají lepší charakter. „Ukázali jsme, že charakter jsme měli přece jen velký," prohlásil bývalý centr Montrealu a Toronta, jenž v sérii nastřádal dva góly a atři asistence.

Nyní se chystá na zaslouženou dovolenou, v Kladnu by měl však pokračovat i v příštím ročníku. „Zdravotně se cítím dobře a nemám žádný problém. Hokej mě baví. Je to vyloženě jen o tom, zda bude motivace, která je a pokud se přes léto nestane něco, co by to narušilo, tak chci hrát dál," řekl osmatřicetiletý forvard s tím, že dohoda s Jágrem by měla být pouze formalitou.

Hokejisté Kladna oslavují gól na 4:0 proti Jihlavě v sedmém finále play off první ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

„Věřím, že se podaří přivést nějaké hráče, kteří tady chybí. Spousta ze stávajících už má podepsáno někde jinde, ale to tak bývá. Uvidíme, co Jarda vymyslí a doufejme, že příští rok se Kladno v extralize udrží a bude tam hrát důstojnou roli," dodal.