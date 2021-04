Sen je pryč! Strašně to bolí, byli jsme blízko, lituje kapitán Jihlavy

„V půlce října jsme ani nevěděli, jestli budeme moct pokračovat a dostali jsme se až sem. Na druhou stranu, když už jsme byli tak hrozně blízko, tak nás to strašně bolí," prohlásil zklamaně 39letý útočník. „S odstupem času asi budeme sezonu hodnotit pozitivně, ale teď vám to nedokážu říct. Momentálně jsme smutní a Kladno slaví," podotkl.

Dukla trápila vítěze základní části do poslední chvíle. V sérii vedla 2:0 na zápasy, vypracovala si v ní dokonce mečbol. Trenéři Jihlavy navzdory prohře hráčům poděkovali. „Odvedli jsme podle mého názoru obrovský kus práce. Vzdorovali jsme Kladnu až do posledního utkání, prošli jsme celým play off. Jsem na tým stoprocentně hrdý. Dokázali jsme velkou věc, s Kladnem jsme si to rozdali na férovku. Dali jsme do toho všechno," tvrdil Čachotský, který se s bilancí 3+14 vyhříval na čele týmové produktivity letošních vyřazovacích bojů.

Nekončím, ani končit nemůžu. Dokud bude táta dýchat, musím držet, říká Jaromír Jágr

Sport.cz, Rytíři Kladno

Ultimativní duel zlomila už první třetina. Rytíři v ní předvedli střelecký festival a unikli do čtyřgólového trháku. Rčení můj dům, můj hrad tentokrát poprvé v sérii opravdu platilo. „Asi jsme se v hlavách s tím sedmým zápasem nevypořádali, někteří se možná zalekli. Spousta kluků s takovým utkáním ani nemá zkušenosti, nejspíš to na ně dolehlo. Prvních dvacet minut byl od nás hrozný výpadek," stýskal si Čachotský.

Jeho mužstvo však ukázalo srdce. Navzdory zdánlivě rozhodnutému stavu nic nezabalilo a sokovi dost zatápělo. Snížilo na rozdíl dvou branek, poté navíc Pekr rozezvučel tyč.

Tomáš Plekanec je nenahraditelný, na ledě i mimo led, ví Jaromír Jágr

Rytíři Kladno

„Přestože jsme pak ukázali obrovskou vůli a bojovnost, s takovým zkušeným mančaftem, jako je Kladno, se už skóre těžko otáčí," povzdechl si ostřílený matador, jenž za Duklu válel i v jejím předešlém vystoupení v nejvyšší soutěži v sezoně 2017/2018. V 52 utkáních základní části tehdy nasbíral 28 bodů za deset gólů a osmnáct nahrávek.