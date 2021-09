Útočník Réway posílí Porubu. V první lize bude hostovat ze Sparty

Zvučnou poslu získala prvoligová Poruba. S ostravským týmem, který se netají ambicemi pokusit se bojovat o postup do hokejové extraligy, se od pondělí připravuje 26letý slovenský útočník Martin Réway.

„Martin Réway v minulé sezoně opět ukázal své kvality, v základní části slovenské extraligy nasbíral třicet bodů, a já jsem velmi rád, že se rozhodl pro Porubu," uvedl na klubovém webu generální manažer Poruby Pavel Hinner.

„Přichází k nám na jednoroční hostování ze Sparty Praha a věřím, že své bohaté zkušenosti u nás zúročí. Má neskutečný tah na bránu," dodal na adresu pražského rodáka, který kromě Sparty hrál v extralize také za Kladno porubský hokejový šéf.

Réway odehrál minulou sezonu v Košicích. V devětatřiceti zápasech nasbíral třicet bodů (12+18). Přesto hokejový bouřlivák po sezoně v klubu skončil. A na sociálních sítích se rozběhly diskuse, že kvůli špatné životosprávě. To Réway důrazně v rozhovoru pro sport.aktuality.sk důrazně odmítl. „Můžete se zeptat vedení Košic, jestli to tak je. Požádali mě o ukončení smlouvy a na tom jsme se dohodli. Nemá to nic společného se životosprávou," řekl Réway.

„Začal jsem v první řadě s kvalitními hokejisty, postupně jsem se ale propadl až do třetí. Měl jsem slušný icetime, ale když šlo do tuhého, byli na ledě jiní hráči. Tak to ale funguje v každém klubu," popisoval ne úplně ideální vztahy s trenéry Košic Réway.

Proti Vsetínu ve 4. kole Chance ligy bronzový medailista ze světového šampionátu dvacetiletých z roku 2015 ještě podle zpráv z klubu nenastoupí. Dres ostravského týmu by měl premiérově obléct v příštím týdnu. Poprvé zřejmě ve středu 29. září doma proti Přerovu.