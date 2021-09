Krejčí bude v pořádku, zranění vyvolalo spor o sanitku. Byla nám udělena výjimka, brání se Benátky

Na úvod to nejdůležitější. Hokejista Prostějova Petr Krejčí by měl být v pořádku. Právě jeho zranění zastínilo výhru parťáků 4:1 v Chance lize na ledě Benátek nad Jizerou. Dlouhé čekání na pomoc vyvolalo pochyby o dostatečném poskytnutí rychlé zdravotnické pomoci.

Hostující trenér Aleš Totter pak po utkání dokonce domácí klub nařkl z nedbalosti, neboť na zápase nebyl sanitní vůz. „155" se volala až následně. Benátky však jakékoliv pochybení odmítají.

„Chtěl bych reagovat na prohlášení prostějovského hlavního trenéra pana Aleše Tottera, že jsme nezajistili zdravotnickou službu, protože tak to není. Při utkání byl na střídačce domácího týmu přítomen lékař MUDr. Jakub Rezner, který neprodleně a odborně provedl akutní ošetření na ledové ploše," prohlásil generální manažer Benátek nad Jizerou Bartoloměj Salanský.

„Poté byla zavolána záchranná služba, která dorazila za patnáct minut, což je normální dojezd. Mezi tím byl Petr Krejčí převezen na ošetřovnu," vysvětlil Salanský.

A právě tady argumentují udělenou odchylkou od obvyklých pravidel. V Benátkách na zápase záchranka být nemusí, neboť ji nahrazuje nadstandardně vybavená ošetřovna. V extralize tohle možné není, v nižších soutěžích však ano. Posvětit ji však musí Český svaz ledního hokeje (ČSLH).

„Výjimku poskytl výkonný výbor a schválila ji lékařská komise Českého svazu ledního hokeje. Benátky mají udělenou výjimku z jediného důvodu. Mají nadstandardně vybavenou ošetřovnu. Lékař byl na utkání přítomný. Při zranění zasáhl, zastavil krvácení, hráče stabilizoval a čekal na přivolanou sanitku," vysvětlil Josef Řezníček, předseda disciplinární komise hokejového svazu, která má na starosti první a druhou ligu. Pro extraligu podobná výjimka neexistuje.

„Udělená výjimka spočívá v tom, že pokud by byl přítomen sanitní vůz, jako tomu bylo v minulé sezóně, v tomto voze je pouze řidič (paramedik), který následně čeká na příjezd lékaře rychlé záchranné služby. Jelikož máme v Benátkách nad Jizerou vybavenu ošetřovnu naprosto totožným způsobem jako v sanitních vozech a máme ji zkontrolovánu a odsouhlasenu lékařskou komisí hokejového svazu, byla nám udělena výjimka, že není sanitní vůz nutný," vysvětlil Salanský.

Otazník však vyvolává fakt, že hlasatel se v průběhu poskytování první pomoci ptal na přítomnost lékařů mezi diváky. Přímo na ledovou plochu pak přispěchala lékařka z hlediště. „Chtěl poděkovat všem, kteří přišli pomoci panu doktoru Reznerovi, zvlášť dvěma dámám, k nimž míří speciální poděkování," pověděl Salanský.

Co na to Prostějov? „Je to nepříjemná věc, když jde o zdraví hráčů. V nejbližších hodinách za klub vydáme prohlášení," reagoval generální manažer Prostějova Ivo Peštuka. A jak je na tom 22letý obránce Petr Krejčí, jehož sedm minut před koncem zasáhl puk do obličeje? „Je stabilizovaný. Přišel o zuby, ale měl by být v pořádku," dodal.