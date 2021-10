Slavia překvapila! Novým sportovním manažerem se stává nejlepší střelec její historie

V případě vicemistra světa z roku 2006 nejde o krok do neznáma, vždyť stejný post zastával dvě sezony mezi lety 2018 až 2020 v extraligovém Hradci Králové předtím, než se loni vrátil na poslední hráčskou sezonu do Slavie.

V květnu letošního roku pověsil Bednář brusle na hřebík a začal spolupracovat s obchodním oddělením Slavie. Nyní ale ve vršovickém klubu výrazně povýší. Zaplní totiž uvolněnou funkci sportovního manažera po Jiří Veberovi, jenže se stal trenérem slávistického áčka.

➡️ Slavia má nového sportovního manažera. Stal se jím Jaroslav #BEDNÁŘ, bývalý útočník a nejlepší střelec slávistické historie, který vykonával stejnou pozici dvě sezony v extraligovém Hradci Králové. Přejeme hodně úspěchů v nové roli v Edenu!🔴⚪️

https://t.co/Ri30F0dJqx pic.twitter.com/QXxMf7lG7X — HC Slavia Praha (@HCSlavia) October 13, 2021

„Měli jsme v plánu uvolněný post sportovního manažera v průběhu sezony obsadit, po posledních výsledcích jsme ale zareagovali rychleji a Jarda byl pro nás logickou volbou. Má zkušenosti s touto pozicí z extraligy, přehled o hráčích a od začátku sezony sleduje všechny naše zápasy," připomíná předseda představenstva Slavie Stanislav Tichý čtyři zápasy trvající sérii proher.

Jaroslav Bednář.

www.mountfieldhk.cz, Jan Vavřina

„Pro mě je to stoprocentně velká výzva. Všichni víme, o co hrajeme a uděláme všechno proto, aby Slavia dosáhla co nejlepšího výsledku," prohlásil pro klubový web 44letý Bednář, který kromě českého titulu se Slavií vyhrál i ten ruský s Omskem a dvakrát švýcarský s Davosem a Bernem.

„Bohužel po výborném startu do sezony přišla šňůra porážek po neuspokojivých výkonech, ale já věřím, že se nám povede zapracovat na tom, abychom navázali na úvod sezony a vrátíme se tam, kde bychom chtěli být," doplnil Bednář, jenž si během kariéry vyzkoušel i NHL za Los Angeles a Floridu a v tuzemské nejvyšší soutěži nastupoval kromě mateřské Slavie i za Spartu, Plzeň a Hradec Králové.