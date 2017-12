Okamžiky hrůzy. Gólman zůstal nehybně ležet

Kritický okamžik přišel ve 29. minutě zápasu 32. kola druhé nejvyšší domácí soutěže za stavu 3:2 pro domácí. Bránícím hráčem atakovaný litoměřický soupeř do Jekela vrazil a poslal ho na brankovou konstrukci (na videu v čase 1:10:30).

Gólman v zafixované pozici nakonec mířil do nemocničního ošetření, v péči lékařů ale dlouho nezůstal, ještě večer nemocnici opustil.

"Nakonec to vypadá, že Pavel byl po tom tvrdém nárazu hodně otřesen, ale žádné vážné zranění se nepotvrdilo. Uvidíme, co řeknou ještě další vyšetření v Brně. Předpokládáme, že asi do týdne by mohl být znovu připraven na další zápasy," uvedl pro klubový web asistent trenéra Jaroslav Barvíř.

Třebíč vyhrála v předposledním předvánočním kole 4:2 a upevnila si pozici v první osmičce, je sedmá, Litoměřice desáté.