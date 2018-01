Hrál v útoku s Ivanem Hlinkou, teď Tomáš Mareš trénuje prvoligové Ústí

„Jako trenér jsem začínal na postu asistenta Jiřího Vrby, druhou sezónu jsem se stal hlavním koučem a hráli jsme tenkrát s tehdejším Gottwaldovem dokonce baráž o postup do nejvyšší soutěže. Těsně nám to uniklo. U mužstva jsem vydržel pět sezón v řadě. Po několika letech jsem se pak vrátil k ústeckému týmu společně s Milanem Hejdukem starším," vybavuje si 74letý Jaroslav Mareš.

Stál i na začátku hráčské kariéry svého syna. „Tomáš už v sedmnácti letech nastupoval za ústecké áčko, pak šel na vojnu, odkud zamířil do Litvínova. Byl tam skoro šest sezón. Bohužel ho zastavilo onemocnění. Dokonce hrál v jedné útočné řadě s Ivanem Hlinkou, který už byl trenérem, ale vrátil se v průběhu ročníku 1987/88 na led jako hráč, když se Litvínov zachraňoval v československé lize. Tehdy to byla formace Jeřábek, Hlinka, Mareš," usmívá se Jaroslav Mareš.

„Je to tak," přikyvuje Tomáš Mareš. „V Litvínově byla velká jména. Jen namátkou ještě Jarda Hübl, Tarant, Rosol, Kašťák a spousta dalších, Vláďa Růžička šel v roce 1989 z Litvínova do Kanady," loví v paměti nynější ústecký trenér.

V Ústí nad Labem čerpá trenérské poznatky i od otce. „Bavíme se o hokeji, o čem taky jiném? Každou radu si od něj beru. Vnímám, že se náš sport hodně změnil. Je vyspělejší, rychlejší, tehdy ale byl hokej chytřejší. A asi bavil lidi víc," přemítá 52letý Tomáš Mareš.

Ústecký tým nepatří k lídrům první ligy, je ve spodní části tabulky. Tomáš Mareš převzal trenérskou pozici od Miroslava Macha, který v polovině ledna odešel do Nových Zámků ve slovenské extralize. „Ale byl jsem s Mírou u týmu i předtím, takže šlo o plynulý přesun," glosuje nedávnou změnu. „Klukům říkám, že pokud bude i teoretická šance na play off, tak o něj budeme usilovat. Látáme sestavu, jak se dá. Nemáme potřebnou hokejovou kvalitu, musíme ji nahrazovat bojovností. Věřím, že nám to vydrží co nejdéle. Když se do play off nedostaneme, a přesto zavládne pocit, že jsme pro to udělali maximum, vezmeme to sportovně," dodává Tomáš Mareš.