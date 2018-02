Jágrův stav? Tajný! Ve středu hrát nebude

"Samozřejmě nějaké zprávy máme, ale celý rok nemluvíme o stavu našich hráčů, jak se to dělá i všude jinde, takže ani my nebudeme tak pitomí, abychom něco říkali veřejně," řekl dnes po tréninku novinářům asistent trenéra Pavel Patera.

Nechtěl prozradit ani to, zda má Jágr nějaký individuální tréninkový plán. "Necháme to, jak to je... Každý normální trenér by přece neprozradil, co je s jeho svěřencem, navíc, když jde ještě o Jardu. Uvidíte všichni, jak to bude ve středu," odmítl jakoukoliv další nápovědu Patera dopoledne po tréninku. "My jsme připravení na všechno. Stejně tak, jak jsme připravení na všechno už od září," doplnil Patera. Později tiskový mluvčí klubu Vít Heral dal na twitter informaci, že Jágr hrát opravdu nebude.

Jágr nastoupil v sobotu k pátému duelu za Rytíře po příchodu z NHL a z předešlých čtyř utkání měl na kontě čtyři asistence. Ze střetu se Sikorou si odnesl krvavé zranění. Na ledě se dokonce objevila i nosítka, ale druhý nejproduktivnější hráč historie NHL se nakonec zvedl z ledu, odešel na střídačku a po chvíli zamířil do kabiny.

Za Kladno nutně potřebuje majitel kladenského klubu nastoupit ve zbývajících dvou duelech základní části ve středu na jihu Čech i za týden doma proti Prostějovu, aby měl šanci i v případě postupu ve čtvrtfinále a semifinále ve čtyřech zápasech sehrát 15 utkání nutných ke startu v baráži o extraligu. Za současných okolností bude potřebovat alespoň jedno utkání v jedné ze sérií navíc.

Patera ale věří, že tým si případně poradí i bez něho. "Hráli jsme tak prakticky celou sezónu, ale je to samozřejmě rozdíl, protože Jarda je pan hokejista a v těch těžkých zápasech nám ohromně pomůže, ale jestli to bude zítra, za týden nebo za čtrnáct dní, to teprve uvidíme."

Jágr není nadčlověk

Jágrův přínos je ale nezpochybnitelný a Středočeši budou na Jágra spoléhat čím dál více s blížícím se play off. "Všichni víme, že měsíc a půl nehrál. Ani Jarda není nadčlověk. Dostává se do kondice a připravuje se na ty těžké a důležité zápasy, které jsou před námi. Do těch s ním určitě počítáme," zdůraznil Patera.

Respekt a ostych už ze sebe setřásli i Jágrovi noví parťáci v kabině. "Mohu potvrdit, že kluci už fungují na ledě jako jeho spoluhráči. Sám jsem to zažil třikrát při stávce v NHL. Teď ale když vezmu třeba ten předposlední zápas na Slavii, tak kluci si začali víc věřit a začali víc mluvit na střídačce i v kabině, ten ostych už opadl," všiml si Patera.