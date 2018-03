Jágr dělá pro tým maximum, léčba ale trvá déle. Už mi není dvacet, povzdychl si

Pomalé krůčky na ledě, na semifinále to ještě nebude. Taková je situace kolem zraněného kolena Jaromíra Jágra. V play off hokejové WSM ligy za Kladno proti Českým Budějovicím naskočí znovu vždy jen na jedno střídání a zpět na střídačku. V tuto chvíli je pro klub důležitější, aby si připsal start pro případnou účast Rytířů v extraligové baráži. Celkem musí odehrát patnáct zápasů, zatím je na čísle deset i se základní částí první ligy.

Jágr byl naražen na hrazení, musel být ošetřován a odešel do šatny.

"Musím říct, že jsem si myslel, že to bude lepší, než to je. Že se budu rychleji uzdravovat. Ale realita je taková, že se to poslední týden nikam nepohnulo," popsal svůj stav kladenský útočník pro ČTK.

Série na čtyři výhry startuje v úterý v Českých Budějovicích. „Soupeř je favoritem, to je jednoznačné, ale na druhou stranu my máme výbornou partu na to, abychom mohli favorita překvapit," řekl Sportu.cz mluvčí klubu Vít Heral.

Jágr pomalu přidává čas na ledě, ale jen v tréninku. Musí si dávat pozor, aby nepřetěžoval bolavé koleno. Když nemůže pomoci přímo na ledě, snaží se být platný zvenčí. Aby ne, je majitelem klubu.

Jágr dělá pro úspěch maximum

„V Prostějově zůstal celý zápas na střídačce, komunikuje s trenéry, se spoluhráči. Jsem přesvědčený, že pro celý tým to je vzpruha a Jarda chce být strašně platný v týmu, když už nemůže být přímo na ledě. Chce mužstvu něco přinést. Byl kolem něj strašný humbuk, snaží se, aby týmu neuškodil. Dělá pro úspěch maximum," je přesvědčený Heral.

Jágr intenzivně léčí obnovené zranění kolena, které mu způsobil zákrok havířovského Sikory u mantinelu. V každém utkání play off tak zatím odehrál jen pár vteřin.

Na vyřešení problému pracuje s týmem fyzioterapeuta Pavla Koláře. "Udělali maximum. Jde spíš o to, že mi není dvacet let a léčba trvá déle než u mladších lidí. Vím, že koleno není pevné, a jakmile nemám pevný spodek, tak je větší šance se znovu zranit, což by bylo dost nepříjemné," dodal Jágr, který v únoru oslavil šestačtyřicáté narozeniny.