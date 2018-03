Rána pro Budějovice! Mistra světa z roku 2010 disciplinárka do série s Kladnem už nepustí

První ze čtyř náročných úkolů zvládli, když čtvrtý duel semifinálové série WSM ligy na ledě Kladna vyhráli 4:2, takže naději na postup do baráže o extraligu si uchovali, jenže k ní hokejisté Českých Budějovic potřebují porazit Rytíře ještě třikrát v řadě. Motor se však až do konce série bude muset vypořádat s absencí zkušeného obránce Filipa Nováka, jemuž disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje zastavila nepodmíněně činnost na celý tento týden.

Pětatřicetiletý mistr světa z roku 2010 v nedělním duelu v Kladně dohrál už po pětatřiceti vteřinách hry, kdy Tomáše Redlicha zasáhl do oblasti hlavy a krku a od rozhodčích obdržel na pět minut a do konce utkání. Zákrokem, po kterém Redlich utrpěl podle zápisu o utkání zlomeninu nosu a otřes mozku, se v pondělí zabývala disciplinárka ČSLH ve složení Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Vladimír Šindler, Martin Loukota a Antonín Vansa.

„Zákrok byl veden ve vysoké nájezdové rychlosti na protihráče, který se pokoušel protečovat kotouč, k němuž měli oba soupeři krátce před střetem stejně daleko. Novák přitom na zahrání puku rezignoval a zcela se soustředil na hru tělem. Redlicha, který ve snaze kotouč zasáhnout snížil těžiště, nicméně nezasáhl tělem, ale levou paží, a to do oblasti hlavy. Musel si být přitom vědom, že při podobně vedeném zákroku může k takovému zásahu i s vážnými zdravotními následky dojít," seznala disciplinárka.

Nováka proto disciplinární komise potrestala zákazem startu do konce tohoto týdne, takže do série s Rytíři už nezasáhne. Motoru by v probíhající sezóně pomohl pouze v případě, že by Jihočeši zvládli velkolepý obrat a postoupili do baráže.

V úterý Motor i bez Heřmana

V úterním pátém duelu na jihu Čech však bude domácím chybět nejen Novák, ale i Martin Heřman. Disciplinární komise se totiž na podnět kladenského klubu zabývala jeho zákrokem v nedělním zápase na Martina Lenďáka, který rozhodčí na ledě jako nedovolený nevyhodnotili. „Po prostudování videozáznamu jsme ale shledali, že zákrok byl veden na protihráče, který nebyl v držení kotouče, mimo jeho zorný úhel a že při něm došlo k zásahu hlavy," stojí v prohlášení disciplinární komise, která Heřmanovi vystavila stopku na jeden duel WSM ligy.