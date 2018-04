Jágr ladí Kladno na další sezónu, trenér skončil

„Nezbývá, než jít dál bez něho. Chtěl bych Milošovi moc poděkovat za dobře odvedenou práci, která byla hodně vidět. Nyní pracujeme na další sezóně. Musíme vytvořit nové trenérské složení a rozhodovali jsme se, kteří hráči zůstanou," vyjádřil se k současnému stavu Jágr na klubových stránkách.

Pátý rok v druhé nejvyšší soutěži, letos hrálo Kladno poprvé extraligovou baráž, neuspělo. Do nejvyšší soutěže postoupily Karlovy Vary a udržel se Litvínov. S Rytíři neuspěla Jihlava, která se vrátila do první ligy.

„Pokusíme se být v příští sezóně ještě lepší a postoupit do extraligy, uděláme pro to maximum," má jasný plán Jágr.

V příštích dnech má klub oznámit, s kým z hráčů počítá, s kým se naopak rozloučí. Otázka se týká také samotného majitele, který do baráže nenaskočil kvůli zdravotnímu stavu a do utkání nastupoval jako rádce ze střídačky.

„Nejsem Bůh, abych bez tréninku přišel a myslel si, že rozhodnu zápas. To kdyby se stalo, tak by to byl malý zázrak," řekl Jágr pár minut po porážce s Jihlavou, která pro Kladno znamenala definitivu, extraliga se nadále odkládá.

Jágr věří, že bude chodit více lidí

I přesto šestačtyřicetiletý Jágr cítil podporu od fanoušků. Ti si i přes poslední domácí porážku vyvolali hráče ze šatny na děkovačku po sezóně. „Už dříve jsem říkal, že jsem na stadiónu mezi hráči a fanoušky cítil obrovskou synergii. Doufám, že nám lidé zůstanou věrní a že jich bude chodit na hokej třeba i ještě víc," přeje si historicky nejproduktivnější Evropan v NHL, který stále neví, kde bude příští sezónu hrát. A bude vůbec hrát?

„Musím se hlavně dát stoprocentně dohromady, jestli budu chtít hrát ještě hokej, abych byl platným hráčem," pronesl Jágr větu, která může mít více významů. Může zůstat na Kladně, extraligové týmy by určitě také měly zájem. Je reálná ještě NHL, případně jiné zahraniční angažmá, či konec kariéry? Až další týdny přinesou odpověď.