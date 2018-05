Jágr vybral nové trenéry pro Rytíře! Sám bude za Kladno hrát

A je to venku. Kladenští hokejoví Rytíři už mají trenéry pro novou sezónu ve WSM lize. Majitel klubu Jaromír Jágr dal důvěru trenérům Davidu Čermákovi a Jindřichu Lidickému, asistovat jim bude Jan Kregl. Informaci zveřejnil kladenský klub na svých internetových stránkách v pondělí, kdy týmu začala suchá příprava.

Duo Čermák - Lidický se ke kladenskému A-týmu vrací po dvou letech, Jana Kregla čeká premiéra na kladenské lavičce. David Čermák byl zároveň jmenován do funkce sportovního manažera.

Zbytek realizačního týmu se nemění, kondiční trenér Michael Obrtel i trenér gólmanů a videkouč Radek Jirátko budou působit u Rytířů i nadále.

Suchá příprava bude trvat sedm týdnů až do 29. června. „Po celé období suché přípravy budeme vkládat tréninky na ledě, jezdit na led budeme do Slaného a Kralup nad Vltavou. Do přípravy se zapojí i osm hráčů z juniorky, kteří dostanou šanci poprat se o místo v áčku," naznačil své plány David Čermák.

K devatenácti podepsaným hráčům se připojí mladíci Petr Jiroušek (brankář), Adam Zich (obránce), Ondřej Bláha, Martin Bláha, Matyáš Filip, Šimon Jelínek, Krešimir Schidlhabel a Jakub Hajný (vše útočníci). Zajímavostí je účast kompletní sourozenecké trojice Bláhů, dvojčata Ondřeje s Martinem doplní v přípravě zkušenějšího bratra Štěpána.

Jágr se vrátí do role hráče

Základem kádru jsou i nyní hráči, kteří v minulé sezóně do poslední chvíle v baráži bojovali o extraligovou příslušnost. „Devadesát procent týmu tvoří kladenští hráči a nová trojice trenérů je velmi dobře zná. Prakticky každý z nich Jindrovi Lidickému, Davidu Čermákovi i Honzovi Kreglovi prošel v minulosti rukama. Všichni tak vědí, do čeho jdou. Já se v kabině vrátím do role hráče," prozradil Jaromír Jágr.

Jednatřicetiletý Kregl doplňuje zkušené matadory. „Ve svém věku toho prošel už hodně a spoustu hráčů v týmu zná dokonale," vysvětluje hokejová legenda a Kregla zároveň nadále nechá působit u kladenské mládeže. „Chci, aby bylo áčko s mládežnickými týmy úzce propojeno," vysvětluje Jágr, který nové trenéry angažoval po odchodu Miloslava Hořavy. Dosavadní asistent Pavel Patera se z A-týmu přesouvá ke kladenské mládeži.

Soupiska Rytířů ještě není konečná, manažment má v plánu mužstvo v průběhu přípravy doplnit. „Sháníme vhodné typy posil, které v sestavě minimálně zacelí odchody některých hráčů. Cíl se nemění, chceme extraligu," uzavřel David Čermák.