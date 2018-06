Na šampionátu porazil Kanadu, teď trenér Bruk povede Litoměřice v první lize

Porazit Kanadu na mistrovství světa, to je nejspíš sen každého trenéra české reprezentace. Hlavní kouč „osmnáctky" David Bruk mety dosáhl na dubnovém šampionátu v Rusku a český tým potom obsadil čtvrté místo. Bruk se následně stal novým koučem HC Stadion Litoměřice ve WSM lize. „Líbí se mi nastavený projekt s přípravou hráčů pro jejich případné působení v reprezentační devatenáctce a dvacítce," řekl v rozhovoru pro Sport.cz trenér litoměřického celku, který povede i národní tým do 19 let.

Jaký ohlas mělo letošní vystoupení „osmnáctky" na mistrovství světa?

Vyřadili jsme Kanadu 2:1 ve čtvrtfinále v Magnitogorsku. To bylo fajn. Taková výhra je pokaždé velmi cenná a otevřela nám šanci pro boje o medaile, i když to nevyšlo. Celkově snad lze považovat vystoupení za úspěšné. Na druhou stranu bych to ale otočil v tom směru, že nechápu prohru se Slovenskem ve skupině.

Co vás přivedlo na prvoligovou střídačku Litoměřic?

Před šampionátem i po něm jsem měl nějaké nabídky. Využil jsem té litoměřické, protože mi přišla optimální a správná. Cítil jsem, že mám chuť souběžně s klubovým týmem pracovat i u reprezentační devatenáctky. Litoměřice jsou v českém hokeji pro rozvoj talentovaných hráčů, a ne pro to, aby postupovaly do extraligy. O špičkovém zázemí na litoměřickém zimním stadiónu se ani nemusíme bavit. Nevím, co víc bychom si mohli přát.

Jak berete fakt, že váš asistent od „osmnáctky" Tomáš Martinec přebírá pozici hlavního kouče v extraligovém Hradci Králové?

Hráli jsme spolu kdysi za Litvínov. Tomáš je dlouho etablovaný v Hradci Králové, dostal šanci u áčka jako hlavní trenér, což mu přeji. Pro mě je jeho angažmá známkou, že jsem si ho dobře vybral k osmnáctce na mistrovství světa.

Máte představu o WSM lize?

Startuje v ní nově patnáct celků, v základní části každý tým odehraje šestapadesát zápasů. Trenérské zkušenosti z této soutěže nemám, ale věřím, že se rychle adaptuji. Zůstává tady asistent Daniel Tvrzník, který vedl tým naposledy s Milošem Říhou mladším. Od Dana jistě získám dostatek informací. Nově přišel do klubu sportovní manažer Miroslav Přerost, který v minulé sezóně byl jedním z asistentů trenéra Pešána u „dvacítky." A bude mým asistentem i u nadcházející „devatenáctky."

Jak to vypadá s tvorbou hráčského kádru?

Funguje svazový projekt Dukla pro hráče ročníků 1999 a 2000. Extraligové kluby nám uvolňují kluky, pro které by WSM liga měla být vhodným mezistupněm před vstupem do nejvyšší soutěže. Jen namátkou zmíním Hradec králové, Mladou Boleslav, Litvínov, Plzeň. K mladíkům se přidají místní starší hráči, kteří jsou v Litoměřicích už od minulých sezón. Tým se stále tvoří a uvidíme, jak budeme vypadat v přípravných zápasech.