Návrat po 1715 dnech, jemuž už mnozí nevěřili! Sparťanský útočník cítil nervozitu i dojetí

Mnozí už mu nevěřili. Brali za nemožné, že by se ještě po vážných operacích kolene vrátil k hokeji, když poslední zápas odehrál v březnu 2017. Osmadvacetiletý útočník Sparty Daniel Přibyl to však dokázal. Sice ještě ne v dresu klubu s eskem na prsou, i tak je pro něj středeční start za prvoligový Sokolov, kam má nově vyřízené střídavé starty, proti Frýdku-Místku (3:0) odměnou za vůli a touhu ukázat se zase na ledě.

8. března 2017. To je datum, kdy Daniel Přibyl nastoupil za Stockton Heat, farmu Calgary Flames, k poslednímu soutěžnímu duelu. Pak si musel kvůli vážným problémům s kolenem projít snad nekončícím peklem.

Několik operací, které se ne všechny povedly a žádaly si další nápravu. Několikrát už byl Přibyl připravený k návratu, ten ale pokaždé musel odložit. Nikdo by se nemohl divit, kdyby majitel dvou startů za národní tým a účastník juniorského MS 2012 dal hokeji sbohem.

Daniel Přibyl si po 1715 dnech zahrál soutěžní zápas.

Jakub Pláteník, HC Sparta Praha, Facebook

Přibyl se ale kousnul. A nyní se dočkal odměny. Po neuvěřitelných 1715 dnech zase vyjel k soutěžnímu utkání.

Daniel Přibyl už má zase úsměv na tváři.

Jakub Pláteník, HC Sparta Praha, Facebook

„Hlavně den před zápasem byl dost emotivní. Chvíli jsem byl nervózní, chvíli dojatý. Ale zápas samotný jsem si užil. Hned v první třetině jsem měl tři šance; které jsem teda neproměnil; jinak si ale myslím, že to bylo dobrý. Jsem rád, že mám premiéru za sebou, řekl pro oficiální stránky Sokolova, který nad Frýdkem-Místkem zvítězil 3:0.

Přibyl se rozhodně nešetřil. Odehrál 17 minut a 18 vteřin, větší ice-time měli z útočníků domácích jen dva hráči. Do statistik zapsal tři střely na bránu a na ledě byl cítit. Podpořit jej do Sokolova přijeli i jeho spoluhráči ze Sparty David Němeček, Miroslav Forman, Jan Buchtele a Tomáš Pavelka, kteří zápas sledovali z tribuny mezi ostatními fanoušky.

Návrat Daniela Přibyla k hokeji viděli v Sokolově naživo i jeho spoluhráči ze Sparty. Zleva David Němeček, Miroslav Forman, Jan Buchtele a Tomáš Pavelka.

Jakub Pláteník, HC Sparta Praha, Facebook

Právě Forman pak Přibyla bezprostředně po zápase vyzpovídal v netradičním rozhovoru pro sparťanský klubový web a oba si jej užívali.

🎙️ Když rozhovor po dlouho očekávaném návratu, tak s jedním z nejlepších kamarádů. Míra Forman vyzpovídal 🤜🤛 Dana Přibyla ihned po vítězném utkání za @hcsokolov! #příbunezastavíš #nezastavíš @telh @chanceliga pic.twitter.com/UUiBloxTwO — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) November 17, 2021

Teď by si Přibyl moc přál, aby opět mohl přetáhnout přes hlavu sparťanský dres a se svými parťáky znovu bruslit nejen na tréninku, ale i v zápasech. Za své nezdolné úsilí by si to zasloužil.