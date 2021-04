Plán? Jít krůček po krůčku a třeba trenéra přesvědčím, hlásí rychlík z Varů

Čeká vás k němu dlouhá cesta, přesto nosíte šampionát v Rize někde vzadu v hlavě?

Ne, člověk musí jít krůček po krůčku. Přijedou určitě ještě kluci ze zámoří, někdo taky dorazí z Ruska... Půjdu trénink po tréninku. Když dostanu příležitost v zápase, budu se chtít ukázat v maximálně možném a dobrém světle. A třeba trenéra přesvědčím, abych šanci dostal.

S národním týmem se připravujete třetí týden, co při trénincích pilujete?

Zatím nejsou stavěné do nějaké herní taktiky. V pondělí jsme cvičili rovnovážné situace, odpoledne je trénink většinou založený na hru, přičemž trenér v něm už chce, abychom plnili některé systémové věci. Ale na taktiku neklade úplně důraz. Když vidí chybu, řekne hráči, co udělat líp. Poradí mu. Teď přijdou na řadu herní situace dva na jedno, tři na dva a podobně...

Jakub Flek během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Přítelkyně Zora bedlivě sleduje vaše zápasy, pořídila si i karlovarské triko s vaším jménem a číslem dresu 9. Jak reagovala na vaši pozvánku do reprezentačního kempu?

Spolu s rodinou je moje největší fanynka! Podporuje mě, za což jsem hodně moc rád (úsměv). Když jsem loni nastoupil poprvé v reprezentaci na Švédských hrách, věnoval jsem jí pak svůj první reprezentační dres.

Vstřebal jste už zklamání z brzkého vyřazení v sérii s Pardubicemi?

Jo, už to pominulo, nemá cenu se v tom dlouhodobě utápět. Samozřejmě zklamaný jsem byl, věřil jsem, že bychom přes Pardubice mohli přejít, byť jsme měli asi papírově slabší tým. Ale už to přešlo a jsem strašně rád, že jsem tady. Reprezentace je pro mě velká čest.

Sezona vám vyšla. S 18 góly jste vylepšil i své maximum v extralize, což vás jistě hřeje...

Cítil jsem se dobře, zvlášť v play off, kdy jsem byl plnej síly a měl obrovskou chuť do hokeje. Bohužel se sezona hrála bez diváků, což bylo divný. Člověk se hlavou do zápasu úplně nedostal, neměl v těle husí kůži, když vás vždycky ženou domácí fanoušci nebo třeba v Brně řve osm tisíc lidí... Ale fyzicky nebo z hlediska připravenosti jsem se cítil výborně. Týmová sezona pak byla jako na houpačce, nahoru dolů... Cílem bylo play off, bohužel v předkole jsme toho moc nepředvedli, vyhráli jenom jeden zápas a byl konec sezony.

Hodně dlouho jste nastupoval v lajně s Davidem Kašem, který s Jakubem Laukem vzhledem k pozdějšímu startu soutěží v zámoří pomáhal Energii. Jak jste si spolupráci užil?

Hrozně moc. Chvíli jsme si na sebe zvykali, což je ale jasný, s málokým si sednete od prvního střídání nebo od prvního tréninku. Ale myslím si, že do sezony jsme to potom naladili dobře. Hrálo se mi s ním opravdu výborně, je strašně šikovnej a kreativní hráč, byť není kovanej centr. Měl obrovskej přehled ve hře, hrozně šikovnej na puku a uměl zpomalit hru a včas rozdat puk.