Sebral Němcům víru. Nic složitého jsem nevymýšlel, říká Galvas o dvou gólech

„Za mě jsme zahráli lépe než ve čtvrtek, i když trochu někteří kluci zmatkovali a svými školáckými chybami jako na podnose nabídli Německu snadné góly. Když soupeř odskočil do vedení o dvě branky, úplně klidný jsem nebyl a už přemýšlel i nad tím, jestli nezatřást sestavou. Hráči ale nic nezabalili. Hlavně ve třetí třetině si šli za výhru, využili přesilovky a uplatnili svou kvalitu, takže jsme to mohli dojet podle plánu" vykládal trenér Filip Pešán.

Dvakrát skóroval Jakub Galvas, navíc právě jeho góly sebraly Němcům víru, že by mohli uspět. První znamenal vyrovnání už za 11 sekund třetí části a druhý padl z přesilovky jen 95 vteřin po čtvrté brance domácích. „Nic složitého jsem nevymýšlel. Jen jsem se snažil rychle poslat puk na branku, když mi to kluci perfektně přihráli do dobré střelecké pozice," tvrdil.

„U beka to není až tak o gólech, tak mě spíš potěší herní pochvala, že jsem dělal dobré věci pro tým. V první a druhé třetině nám moc nešlo založení útoku, ale našli jsme v sobě sílu to změnit i skóre otočit," mínil obránce, jenž opouští finský klub Jukrit Mikkeli a uvažuje o přesunu za oceán.

Vítězný gól si připsal David Tomášek. „Zkusili jsme to sehrát podle domluveného přesilovkového modelu, že si tam sjedu na zadní tyčku. Předtím tam byly nějaké potrestané chyby, ale nesložili jsme se z toho. Jestli chceme v mužstvu nastavit vítěznou mentalitu, tak výhra takovým způsobem je významná a spoustě z nás dává cenné sebevědomí," vykládal sparťanský útočník, jenž měl v kanadském bodování zápasu bilanci 1+2.

Roman Will se nakonec dočkal šesté výhry z osmi odchytaných utkání v české brance, přestože z prvních deseti německých střel třikrát inkasoval. „Snažil jsem se na to moc nemyslet, nejdůležitější bylo, jak jsme našli cestu k vítěznému obratu. Snažím se hodně komunikovat s obránci, to je výhoda prázdné haly, že spolu účinně mluvit," mínil gólman, jenž převedl 25 úspěšných zákroků.