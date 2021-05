Černý Petr náladu Blümelovi na MS nekazí. Skousl i těsnou prohru s Tygry

Probírali jste s trenérem, proč právě vás zatím nezapsali na soupisku?

Mluvili jsme spolu... Říkal mi, že mám makat dál a uvidíme, jak to půjde v průběhu turnaje.

V hlavě jste byl ale jistě i nachystaný na možnost, že budete na „čekané"?

Já s tím víceméně počítal. Jak jsem už říkal, přijeli sem i hráči z NHL, tým má svoje hvězdy a jsou tady daleko lepší kluci. Ale snažím se jim vyrovnat a místo si tu získat.

Jste v týmu šestnáctým útočníkem, jak vypadá vaše role při trénincích?

S ostatními normálně trénuji. Děláme hodně cvičení pro dva útočníky. A když se pak už hraje, buď se s někým střídám, nebo zaskočím za někoho, kdo má třeba problém s nožem. Kluci jsou rádi, že je tam někdy můžu vystřídat. (úsměv) Sbírám také puky. My ale máme skvělé kustody a další věci už udělají za nás.

Takže si jako hráč „navíc" nepřipadáte?

Já to takhle neberu. Jsem strašně rád, že tady jsem, a je mi víceméně jedno, jaká moje pozice je. Uvidíme, co bude dál.

Jak bude náročné pendlovat i příští dva týdny v Rize pouze mezi halou a hotelem?

My byli na tohle připravení. Teď je to trochu lepší, že nemusíme být už jenom na pokojích, ale můžeme se vídat mezi sebou. Dokonce nám dovezli playstation, máme tady pingpongový stůl, který je ve stejné místnosti, kde jíme. S dalšími kluky, co zatím nenastoupí, jsme chvíli hráli. Zpestřili jsme si čas. Zábavu si tady najdeme a věřím, že si to tady užijeme i tak.

Na ledě válíte. Jste dobrý i stolní tenista?

Hrál jsem tady zatím s Kváčou a Lencem, kteří mají stůl v Liberci. My ho v Pardubicích nemáme, takže oni jsou lepší hráči, ale já se jim snažím vyrovnat. Prohrál jsem, ale byla to těsná a čestná porážka. (úsměv)

Nasál jste trochu atmosféru šampionátu?

Od doby, kdy jsem začal hrát hokej, jsem o něčem takovém snil. Je skvělý, že můžu být ve dvaceti letech tady s těmihle kluky, ať už z KHL, NHL nebo jiných soutěží. Užívám si to tady každý den.

Zažil jste MS dvacítek, v čem je seniorský šampionát jiný než juniorský?

V organizaci je zase na jiné úrovni. Ale do zápasu jsem nenastoupil a nevím, jestli vůbec nastoupím. Zatím tedy nemůžu porovnávat. Ale dýchá na mě, že to je mistrovství světa dospělých, je super tady vidět nejlepší hráče skoro z celého světa a učit se od nich.

Co se od hráčů z NHL snažíte odkoukat?

Třeba jak se rozcvičují, co dělají na ledě, po trénincích, můžu se zase něco nového naučit, co mně může posunout v kariéře. Sbírám zkušenosti.

Jaké to pro vás bude sledovat zápas MS pouze z hlediště?

Já nad tímhle tolik nepřemýšlím. Beru to tak, že se jdu prostě podívat na zápas MS a budu fandit klukům. Tím, že jsem součástí tohoto týmu, je to parádní pocit.

Váš otec Petr řídil jako čárový sudí čtyři finále MS. Co vám říkal?

Hlavně ať si to užiju. Já mu říkal, že snad v rodině už nebude sedm startů, ale po tady tom jich bude osm. Uvidíme...

Táta před několika týdny ve vaši nominaci na šampionát nevěřil, byl překvapený?

Já tomu nevěřil sám... (úsměv). Dostal jsem se na první turnaj kolem Vánoc, pak přišel druhej v podobě Švédských her, za což jsem byl rád. Když pak začínal kemp před MS, bavili jsme se s klukama, že šance na MS je u mě jednoprocentní. Čím víc jsem však „přežíval", zůstával dál s týmem, tím víc jsem začal pomalu věřit a v koutku duše doufal, že by to mohlo vyjít. Jsem fakt moc rád, že jsem tady!