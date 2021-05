NAD(H)LEDEM: Třetí třetinu jsme odfárali, hřeje Bednáře. Vrána? Zatnul zuby. Všechna čest!

Ve čtvrtečním zápase národního týmu na mistrovství světa proti Švédsku bylo jasně vidět, že hokej se má hrát celých šedesát minut. Musíme si upřímně přiznat, že prvních čtyřicet nebylo z naší strany vůbec dobrých. I přesto, že jsme do zápasu vstoupili aktivně a měli optický tlak, šel soupeř do vedení. Po zbytečném faulu nám v přesilovce vstřelil druhý gól, což mužstvo trochu srazilo.

Ve druhé třetině jsme měli veliký nástup, Švédové ji odehráli poměrně dost laxně, při náskoku 2:0 už nebyli na ledě tolik aktivní a naši hráči začali hrát agresivně. Měli jsme jednu střelu do tyčky, která byla sražená obráncem a taková šťastná. Samozřejmě v momentě, kdy se nedaří, tak do branky nespadne ani prd. Ale vyloženou šanci jsme neměli a stříleli jsme z dálky. Tudíž tento moment, kdy zvonila tyčka, nemůžeme považovat za smůlu nebo že by se k nám něco otáčelo zády.

Andreas Wingerli ze Švédska překonává Šimona Hrubce. Vlevo je obránce Libor Šulák.

Vít Šimánek, ČTK

Pro mě bylo hrozně zajímavé na konci třetiny sledovat, jak někteří hráči vyvolávali šarvátky a snažili se soupeře rozhodit. Bylo hodně kontaktů před bránou, při úplně posledním střídání u mantinelu po sobě skákali, což taky udělalo hrozně moc. Kontakty, rejpání, nějaké kecy, dloubání... Tohle byl to faktor, který také pomohl k obratu.

Bylo znát, že Švédové byli podráždění, proto se nechali takhle dvakrát vyloučit a kluci je pak ve třetí části dvakrát potrestali. Dostali se tím na koně, vzrostlo jim sebevědomí. Závěrečnou třetinu včetně Šimona Hrubce odehrálo mužstvo perfektně a odmakalo ji.

Kuba Vrána ho nakopnul důležitým gólem z přesilovky. Není zdravotně úplně fit a šel do zápasu z pozice třináctého útočníka. Ve finále dostal na ledě hodně prostoru, byť jednu chvíli to vypadalo, že ho rameno hodně bolí a ze zápasu odstoupí. Ale zatnul zuby. Všechna čest! Po jeho trefě získal náš tým sebevědomí a rozjel se.

Češi se radují z gólu proti Švédům. Zleva Matěj Stránský, Filip Chytil, autor branky Jakub Vrána a Libor Šulák.

Vít Šimánek, ČTK

V tomto zápase to ale nebylo jenom o Kubovi, ale fakt o celém mužstvu. Poslední třetinu skutečně odfáralo a patří mu velký dík. Vím, že bylo hodně negací po čtyřiceti minutách, respektive po prvních dvaceti, kdy Švédové byli v osobních soubojích a na nohách lepší. Hodně lidí v tu chvíli asi ve výhru už nevěřilo. Jenže kluci se nevzdali.

Viděl jsem utkání na Českých hokejových hrách v Praze a náš herní projev se podle mě ukázal až teď v této třetí třetině. Z týmu spadla tíha, tlak a klukům se rozjely nohy. Hráli agresivně, padali po hubě do střel, blokovali je. Hráli obětavě, zkrátka hokej, který jsme chtěli všichni vidět. Nepochybuji, že zvládneme zbytek skupiny a postoupíme do čtvrtfinále.