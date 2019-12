Sedlák v prodloužení zlomil Finy: Po gólu jsem jen hledal kluky!

Bylo to super. První zápas za nároďák doma, před celou rodinou, liboval si střelec vítězného gólu Lukáš Sedlák

Do Síně slávy českého hokeje byli uvedeni Miroslav Martínek (druhý zleva), Jiří Šlégr a Radoslav Svoboda.

Český útočník Milan Gulaš během utkání turnaje Channel One Cup proti Finsku v Plzni.

Český brankář Roman Will během utkání v rámci turnaje Channel One Cup s Finy v Plzni.

Jak se rozhodující situace seběhla?

Chtěli jsme si nabrat nějakou rychlost ve středním pásmu, abychom mohli po buly hned zaútočit, párkrát se nám to ale tam zamotalo. Pak mě ale viděl Jeřáb (Jeřábek), že jedu kolem hráče, tak mi puk hodil a já jel jsem skoro sám na bránu...

Co se vám po vítězné trefě honilo hlavou?

Nic. Já jen hledal, kde jsou kluci, abychom to spolu oslavili (úsměv). Atmosféra tady ale byla super. Měl jsem tu celou rodinu, spoustu kamarádů, super zážitek. Diváci skvělí.

Český útočník Lukáš Sedlák střílí vítězný gól během prodloužení v utkání s Finskem.

Vlastimil Vacek, Právo

K dokonalému večeru vám tak chybí pouze výhra po šedesáti minutách.

Jo, je to škoda. Zápas jsme dobře rozehráli a měli ho víceméně pod kontrolou. jenže pak si to sami pokazili. Od druhé třetiny jsme ztráceli dost puků ve středním pásmu. V obranném jsme je přidržovali, oni výborně napadali a my se nemohli dostat z pásma. Oni z toho pak dali góly.

Soupeři jste ale obrat nepovolili. Vítězná šňůra v této sezoně tedy dál pokračuje.

Těší mě to, ale Karjala už je starý turnaj. Teď nás čekají nové zápasy, je tu spousta nových kluků, takže nemyslíme na to, že jsme zatím všechno vyhráli.