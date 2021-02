Pohoda českého gólmana ve Finsku. Spoluhráč v činžáku a syn roste jako z vody

„Abych pravdu řekl, pozvánku jsem ani nečekal. Na Karjale jsem chytal jeden zápas. V tom jsme byli lepší, ale já jsem necítil, že bych chytal nejlépe. Během ledna jsem si nemyslel, že chytám tak, jak bych chytat uměl. Byl jsem rád za pozvánku, ale trochu překvapený. Od Vánoc nechytám podle svých představ. Asi to teď stačí, jsem rád, že mě pozvali na další turnaj," podělil se Bartošák o své pocity s novináři při online rozhovoru z Malmö.

Jeho tým se nyní ve finské lize drží na druhém místě, tady vládne spokojenost. „Ale bereme to pokorně, protože stát se může cokoliv, liga je strašně vyrovnaná a během pár zápasů můžeme spadnout někam dolů," upozorňuje gólman.

Na první místo ztrácí Pelicans Lahti devět bodů, na třetí a čtvrtou příčku má náskok čtyři body. Sedmý tým ztrácí jen šest bodů. „Měli jsme nejlepšího hráče ligy, ale odešel do Švýcarska. S Rudou Červeným vytvořili útočnou dvojku na přesilovce, díky nim jsme získávali body. Před pár týdny ale odešel," vzpomíná český brankář na amerického útočníka Ryana Lasche, který odešel do Curychu.

Program Švédských hokejových her v Malmö Čtvrtek 11. února 15:00 Rusko - Finsko 19:00 Česko - Švédsko (ČT sport) Sobota 13. února 12:00 Finsko - Česko 16:00 Švédsko - Rusko Neděle 14. února 12:00 Rusko - Česko 16:00 Švédsko - Finsko

Na ledě vše funguje, a jak se zdá, vše je v pořádku i v civilu. Vedle rodiny má Bartošák po svém boku českého spoluhráče a kamaráda. „S Rudou to je super, hodně si rozumíme, i naše rodiny. Naše paní tráví čas spolu, když je potřeba, navzájem si pomůžeme. Navíc máme děti v přibližně stejném věku, což je plus. Ruda je velký profesionál, mám se od něj co učit, každý den mě překvapí, co vymyslí, co zjistil. Jak se starat o tělo, jak tohle udělat líp, jak si odpočinout, řekne mi, co je dobrý pro nohy, mysl," je spokojený brankář, který má kamaráda blízko, obě rodiny bydlí v jednom činžáku.

I když jsou ve světě restrikce ohledně nemoci covid-19, život se v Lahti nezastavil. „Času není moc, když je, jdeme na procházku, kouknu na filmy, zajdu za Rudou nahoru na oběd. Teď se bude rodina vracet s pejskem, takže bude o zábavu víc. Jinak klasika, kavárničky, restaurace," je spokojený Bartošák na začátku roku 2021.

Svůj velký díl na tom má jeho syn Damián, který ho odvede od hokejových myšlenek. „Roste hodně, každý den se učí nová slova, vymýšlí blbosti, je s ním sranda. Je zábava sledovat, jak se člověk vyvíjí a roste," říká pyšný táta, který se jako ostatní hokejisté musí obejít bez přítomnosti fanoušků při zápasech.

„Na jednu stranu to je super, když máme nějakou komunikaci s obránci, za bránou, je vše slyšet, což je super. Na druhou stranu před zápasem při rozbruslení to je těžší, ty prázdné tribuny nedodají energii. Musíme se s tím poprat. Všichni jsme profesionálové a musíme najít cestu, jak se motivovat," snaží se být pozitivní český gólman, který nyní neřeší finskou ligu, do neděle je na prvním místě reprezentace.