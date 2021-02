Špaček: Jsme všichni hodně naštvaní, tohle už se nesmí opakovat

"Když budu mluvit za sebe, já jsem vyloženě nasr..., když si člověk vezme, jak dobře jsme to měli rozehrané. A myslím, že jsme na tom všichni z kabiny stejně. Ale nehrotil bych to. Je to hokej, rychlý sport, v němž je to nahoru dolů. Dnes jsme bohužel těch posledních deset minut nezvládli a ten poslední zápas v turnaji prohráli," řekl třiadvacetiletý útočník Michael Špaček.

"Hráli jsme po vyrovnání (na 1:1) dobře, byli jsme na puku, dali jsme pak i druhý gól a vytvářeli jsme si šance. Bohužel v té třetí třetině bylo vše jinak. Začali jsme ji dobře, nechtěli jsme jen bránit, hráli jsme dobře na puku, těch prvních deset minut bylo dobrých, ale pak přišel vyrovnávací gól Rusů, který nás poslal trochu dolů," vylíčil.

"Snažili jsme se furt hrát, ale dostali jsme další gól a asi nás to i trošku svázalo. Pak už to nebylo ono, těch posledních deset minut. Nemyslím si, že by tolik chyběly zkušenosti, ale udělali jsme tam ke konci chyby a napadalo nám to tam. Bohužel to nedopadlo, je to škoda," litoval Špaček.

Stejně jako v sobotu proti Finům ztratili čeští hokejisté dvoubrankový náskok. "Co s tím? Oba ty první zápasy jsme hráli také dobře, ale pokazili jsme si to jen špatnou disciplínou. Ale všechno špatné je pro něco dobré. Musí nás to do těch příštích zápasů nakopnout. Je potřeba si to dobře zapamatovat, co jsme dnes v té třetí třetině udělali špatně. A dělat vše pro to, aby se to neopakovalo," zdůraznil útočník extraligového Třince.

Sám byl dnes prvním střelcem českého výběru. Dal premiérový gól v reprezentačním A-týmu, jen si na jeho definitivní platnost po zásahu ze skrumáže musel počkat o něco déle kvůli kontrole videa.

"Libor Šulák to výborně nahodil na bránu, gólman to před sebe pouze vyrazil, já sváděl souboj s bekem a podařilo se mi puk trefit mezi nohy, zajelo to pod něj. Byl tam ještě u branky i Radan Lenc, naštěstí to tam propadlo. Když jsem pak viděl vše na kostce, říkal jsem si, že je to tak padesát na padesát," přiznal Špaček nejistotu, zda bude jeho gól uznán.

Osobně prožil povedený turnaj, za tři zápasy nasbíral čtyři body, protože vedle gólu nasbíral i tři asistence. Na ledě dostal velký prostor. "Já body vůbec neřeším. Byl jsem předně rád, že jsem byl nominovaný, mohl jet tady na tu akci a že jsem dostal od trenérů prostor hrát v těch prvních dvou lajnách. Za to jsem strašně moc rád. Že mi tam něco spadlo, to je jen takový bonus. Nejdůležitější je být nominovaný," prohlásil Špaček.