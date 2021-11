Jeřábek na svůj šílený debut nezapomněl a je rád, že se vedle něj může obouchat benjamínek Jiříček

Dostal jste talentovaného obránce na starost?

Asi si trenéři řekli, že k nejstaršímu se hodí benjamínek. Snažím se Davida trochu usměrňovat, ale na juniorský věk je docela vyhranej. Jen potřebuje obouchat a nasbírat zkušenosti. Když si vzpomenu na svůj obtížný debut, tak je dobře, že i takhle mladý hráč dostává výraznou příležitost.

Dodnes máte v paměti, jak jste v únoru 2011 naskočil ve Stockholmu proti Švédům a hned při svém prvním střídání byl u gólu v české síti?

Na to se nedá zapomenout. Trenér Hadamczik mě hned vyndal ze sestavy, prohráli jsme 1:6 a další utkání turnaje jsem už nehrál. Tehdy mě nominoval hned po šampionátu dvacítek a já byl ze všeho dost vykulenej, na další start jsem čekal čtyři roky. V současné době už je to jinak, hokej omlazuje i zrychluje a já jen čumím, jak to všechno uletělo.

Berete vystoupení na Karjale i jako svůj boj o olympijskou nominaci?

Někde vzadu v hlavě to asi je. Potěšilo mě, že mají trenéři zájem, a stoprocentně to beru jako výzvu, zahrát si olympijský turnaj je snem přece každého hokejisty. Zvlášť s tak hvězdným obsazením, jaké slibuje Peking. Do února je ale daleko, trenéři mají hráče rozhodně nasledované a záleží na tom, jak to nakonec v lednu budou cítit lidé, kteří mají skládat mužstvo. Když se minulé olympiády v Pchjongčchangu neúčastnili hráči z NHL, tak já byl zrovna nahoře v prvním týmu Montrealu a někdy v termínu olympiády mě trejdovali do Washingtonu.

Hokejisté české reprezentace (zleva) Milan Gulaš, Martin Zaťovič a Jakub Jeřábek během utkání s Finy v Plzni.

Vlastimil Vacek, Právo

V létě jste po dvou sezonách na předměstí metropole v Podolsku odešel do moskevského Spartaku. Jak zásadní změna to byla?

Výsledky máme hodně nahoru dolů. Přitom dokážeme porazit i hodně silné týmy, ale stejně tak ztratit body s papírově slabšími soupeři. Navíc v týmu je nás teď šest cizinců a hrát může jen pět, takže se v sestavě dost nahodile točíme. Navíc nebydlíme společně, takže se vídáme jen na zimáku. Když už ale dostanu důvěru, snažím se zahrát tak, abych měl místo i příště. Spartak má základnu v Lužnikách, ale nově hraje v Megasport Areně, kde probíhalo mistrovství světa v roce 2007, a při bydlení naproti Českému domu to mám do haly osm minut autem.

Také ve Spartaku máte v obraně mladý potěr?

Jo jo, právě osmnáctiletý Savikov a jen o dva roky starší Nikišin od nás z klubu sem přijeli i se sbornou. Nemám problém dělat s nimi v kabině srandičky. Už třetím rokem jsem v ruském klubu jediný Čech, zvládám humor i v ruštině a zrovna v tom směru žádný generační rozdíl necítím. Když se ale začneme bavit o životě, tak já jsem už přece jen jinde, už jen tím, že mám dítě.

Obránce Jakub Jeřábek během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Roste ze synka hokejista?

To ještě neumím říct a rozhodně ho nebudu do ničeho nutit. Narodil se na jaře a od té doby se moc nevyspím, ale jinak je úžasné sledovat, jak roste a mění se před očima prakticky každý týden. Navíc je skvělá možnost s ním od hokeje úplně vypnout a obdivuju manželku, co všechno zvládá.