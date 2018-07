Po krachu Finska míří dvojnásobný šampión s Kometou do Hradce Králové

„Hledali jsme zkušeného útočníka, který by zapadl do systému, který chceme letos hrát. Tomáš tyto parametry splňuje, navíc nás při osobním setkání přesvědčil, že jeho zájem hrát v Hradci je velký. Jsme také rádi, že jsme zase o kousek zvedli náš výškový i váhový průměr," uvedl pro oficiální stránky královehradeckého klubu jeho generální manažer Aleš Kmoníček.

Vincour, který ve své kariéře odehrál 95 zápasů v NHL za Dallas a Colorado a nastupoval i v Kontinentální lize za Kazaň a Novosibirsk, se k týmu Mountfieldu připojí příští týden.

V klubu by měl brněnský útočník, jenž v minulém ročníku zaznamenal za Kometu i s play off 26 bodů, vydržet minimálně do roku 2020. „Tomáš nechce měnit angažmá po roce a my na základě letošní velké obměny kádru také preferujeme delší kontrakty, proto jsme se velmi rychle dohodli na dvouleté smlouvě," vysvětluje Kmoníček.

Vincour je už desátou letní posilou Východočechů, tím by ale příchody ještě neměly být u konce. „Společně se sportovním manažerem Jardou Bednářem intenzivně jednáme o příchodu ještě jednoho útočníka. Rádi bychom měli jasno během příštího týdne," avizuje Kmoníček.