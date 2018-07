Třinec získal do útoku posilu z KHL

Druhou posilu do útoku získal hokejový Třinec. Ze Slovanu Bratislava hrajícím Kontinentální hokejovou ligu přestoupil k Ocelářům slovenský reprezentant Marek Viedenský. Účastník tří světových šampionátů podepsal v Třinci roční kontrakt. Finalista minulé extraligové sezóny usiloval o Viedenského už před play off sezóny 2017/2018, nakonec si se 27letým útočníkem plácl až o půl roku později.

„Jsem velmi spokojený, že jsme se dohodli nyní, když už to nedopadlo před play off. Už tehdy jsem se těšil, že bych mohl hrát o nejvyšší příčky. A po zisku stříbrných medailí jsem rád, že také teď můžu říct, že jdu do týmu s nejvyššími ambicemi. Společně můžeme něčeho zajímavého dosáhnout," řekl slovenský reprezentant Viedenský.

„Hledali jsme vysokého silného centra, který by zvýšil náš důraz v předbrankovém prostoru a Marek je přesně tím typem hráče," řekl na adresu 195 centimetrů vysokého hokejisty sportovní ředitel Třince Jan Peterek. „Navíc z jeho strany cítíme velkou chuť dosáhnout týmového úspěchu, což je pro nás velmi důležité," doplnil Peterek.

Marek Viedenský odehrál ve Slovanu tři sezony. Během nich nastoupil v belasých barvách do 122 utkání Kontinentální hokejové ligy, ve kterých si připsal 23 gólů a 30 asistencí. Rodák z Handlové nastupoval ve své kariéře také za finský klub HPK Hämeenlinna a dlouhých šest let strávil i v zámoří. V roce 2009 byl draftován v 7. kole a jako 189. v celkovém pořadí týmem San Jose Sharks.