Trenér Růžička mi pomohl, jsem mu za to vděčný, říká Valach o setrvání v Chomutově

Máte za sebou dva přípravné zápasy, v nichž vám už chyběl dosavadní lídr a kapitán mužstva Michal Vondrka. Jaké je to oslabení pro konstruktivní hru týmu?

Každý takový hráč schází, což se potvrdilo i v přátelských utkáních. Nemusíme o Míšovi Vondrkovi příliš mluvit. O jeho kvalitách hovoří fakt, že byl v posledních letech v dresu Chomutova jedním z nejlepších hokejistů v celé extralize. Bohužel odešel jinam. Musíme tým nějakým způsobem poskládat bez něho. Máme rezervy v ofenzivě a zakončení, a na tom je třeba zapracovat.

Vy jste neměl případné nabídky k odchodu?

Zájem odjinud byl, ale mám dobrý vztah s panem trenérem Vladimírem Růžičkou. Pomohl mi v kariéře, když mě potkala rodinná tragédie. Zachoval se velmi dobře, za což jsem mu vděčný a zůstávám v Chomutově.

Naznačíte, jestli zmíněná nabídka byla z KHL?

Ano, z Novgorodu. Odmítl jsem ji, protože to nebylo pro mě až tak finančně zajímavé, abych v podstatě neviděl svoji rodinu celý rok.

V Chomutově patříte společně s útočníky Tomicou a Humlem k nejzkušenějším hráčům. Cítíte větší zodpovědnost?

Beru se jako řadový hráč, nevnímám, že bych měl být jako obránce něco extra. Mám v týmu nějakou úlohu, kterou se snažím plnit. Trenér mě posílá do přesilovek, abych střílel od modré čáry. Takhle se mi to povedlo v Liberci proti Kunlunu.

Letos jste startoval za slovenskou reprezentaci na olympiádě. Je pro vás velkou motivací eventuální účast na příštím mistrovství světa na Slovensku?

Olympiáda byla velkým zážitkem sama o sobě. Je to obrovská akce. A pokud jde o další světový šampionát, vím, že hodně slovenských hráčů se bude chtít doma loučit s reprezentační kariérou. O to bude těžší dostat se do nominace. Jsem odhodlán v české extralize zabojovat o místo, a uvidíme, jestli se to podaří. Nejdřív se soustřeďuji na start nové sezóny.