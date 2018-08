Hokejová extraliga po vzoru NHL zmenší rozměr brankoviště

"Zaprvé se tím udržuje obecný trend sjednocování pravidel NHL a mezinárodního hokeje. Druhým cílem je posílit ofenzivní hru, protože se prostor pro útočníky, byť o malou část, zvětší," uvedl tiskový mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund pro iDnes.cz.

Dosavadní půlkruh měřil ve svém průměru 360 centimetrů, po úpravě se šířka brankoviště zmenší na 243 cm. K úpravám došlo zejména na bočních stranách, vzdálenost mezi brankovou čárou a vrcholem brankoviště zůstala prakticky stejná.

"Osobně si myslím, že mi to bude více vyhovovat, protože brankoviště je po stranách více osekané a nebude mě to tolik tahat dostávat se z brány. Už v Americe jsem si to pochvaloval a pak po návratu do Čech jsem si říkal, že je zbytečně velké," uvedl pro hokejkaTV brankář Liberce Roman Will, který v zámoří působil v letech 2014 až 2016. "Kontakty s gólmany tam budou tak jako tak," podotkl s úsměvem.

Na změnu rozměrů brankoviště jsou navázány i úpravy dalších pravidel. "Byla přijata pravidla o situacích, v nichž smí brankář mimo brankoviště přikrýt puk. To se bude od nynějška posuzovat daleko přísněji. Pro rozhodčí to znamená celkem 45 změn v pravidlech, z nichž šest je opravdu zásadních a systémových. Na ně se budou muset sudí před sezonou dobře připravit," uvedl Zikmund.

Od nadcházející sezony v extralize dojde i k další výrazné změně. Trenéři budou mít možnost nechat prozkoumat sporné gólové situace, bude totiž zavedena také po vzoru NHL takzvaná trenérská výzva. Je ale možné, že potřebná technologie nebude k dispozici na všech stadiónech.