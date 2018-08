"Asi všichni vědí, jak to loni s Petrem bylo. Chtěli jsme udělat změnu, ale musíme si přiznat, že ta výměna nám úplně nevyšla jak jsme si přáli. A teď nám odešli nějací útočníci a Petr byl na zkoušce v Hradci Králové, kde se nedohodli. A my Petra známe, víme že je to poctivý hráč, který maká na plno, umí dát gól a zároveň odvede práci i dozadu. Trenéři ho do týmu chtěli," uvedl k podpisu smlouvy sportovní manažer plzeňského klubu Tomáš Vlasák na webu Indiánů.

Plzeňský rodák Straka odešel do zámoří v roce 2009, po roce si ho pak v druhém kole draftu NHL vybral Columbus. Do slavné ligy se však prosadil až v sezóně 2014/15 jako hráč Philadelphie a ve třech zápasech si připsal dvě asistence.

Jinak hrál v AHL a před rokem se do Plzně vrátil. V dresu Škody zaznamenal v 43 utkáních 12 bodů, dalších šest bodů přidal v devíti startech za Jihlavu.