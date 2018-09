Místo Ševce bude libereckým kapitánem Jelínek. Je to rozený lídr, vysvětluje výměnu Pešán

Do nové sezóny půjdou hokejisté Bílých Tygrů s novým šéfem kabiny. Poprvé ve své kariéře mezi dospělými bude mít „céčko" na dresu Petr Jelínek. V roli kapitána střídá Martina Ševce, přestože ten v Liberci pokračuje.

„Martin Ševc do Liberce dojíždí a má proto trochu upravený program. To je hlavní důvod. Kapitán musí být s týmem pořád a Martinovi chci dát trochu volnější program. Už má nějaký věk, chci mu vyjít vstříc a ušetřit ho každodenního cestování," vysvětlil změnu trenér Liberce a sportovní ředitel Filip Pešán.

Jako nástupce zvolil Petra Jelínka. „Petr je posledních pár let nedílnou součástí naší organizace. Je lídrem jak v kabině, tak na ledě, i bez písmene na dresu. Osobně mu naprosto důvěřuju, je to rozený lídr," poznamenal kouč, který jako jeho asistenty zvolil zkušeného Ladislava Šmída a nově i Michala Bulíře.

„Michal Bulíř by už měl převzít roli lídra v kabině i na ledě, má na to věk a má na tom i postavenou smlouvu. A tohle je věc, která by mu měla pomoci," dodal Pešán.

Co se pro Jelínka s novou funkcí mění? „Moc toho nebude. Zvýšil jsem hlas v kabině, i když jsem ho neměl. Možná teď budu mluvit s novináři víc, než bylo zvykem," usmál se 34letý centr, který pod Ještědem kroutí již pátou sezónu.

„Budu asi ten první hromosvod, za kterým všichni půjdou, když se náhodou nebude dařit. Samozřejmě na ledě se budu snažit podávat ty nejlepší výkony, abych tým táhnul správným směrem," slíbil Jelínek. V minulých dvou sezónách asistoval Ševcovi, tudíž párkrát za něj v roli šéfa týmu zaskočil, jinak však „céčko" v seniorském hokeji bude mít poprvé.

„Je to pro mě samozřejmě velká čest," řekl. K nové funkci mu gratuloval i táta Tomáš Jelínek, bývalý hokejový reprezentant. „Je na to hrdý, ale bere to s nadhledem," prozradil Jelínek.

Na severu Čech je v extraligové historii v pořadí již jedenáctým kapitánem Bílých Tygrů. Nejdéle jím byl Petr Nedvěd. Své parťáky povede poprvé v nové roli v ostrém zápase v pátek 14. září na ledě Plzně.