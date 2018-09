Litvínov mi připomíná Plzeň, říká trenér Razým o své nové štaci v extralize

Vaše jméno je už neodmyslitelně spjato s plzeňským hokejem, jelikož jste tamní celek přivedl v roce 2013 z postu hlavního kouče k mistrovskému titulu. Po angažmá v prvoligové Slavii Praha jste znovu v extralize. Co to pro vás znamená?

Především si vážím toho, že se mohu do extraligy vrátit. Ani ve Slavii to nebylo špatné, na klub nedám dopustit. Před několika lety se ocitl v nesnázích, což se mohlo na jaře klidně stát i v Litvínově, kde se na poslední chvíli zachránili. Loni postihl sestup Karlovy Vary, které se dokázaly rychle vrátit. Slavii bych přál znovu extraligu, její fanoušci si ji zaslouží.

Jaké máte první poznatky z Litvínova?

Jenom příjemné. V podstatě jsem přišel do hokejové organizace, která se podobá Plzni. Co pro ni znamenají šéf Martin Straka a sportovní manažer Tomáš Vlasák, jsou pro Litvínov generální manažer Jirka Šlégr a nový sportovní manažer Pepa Beránek. Je radost a čest s nimi pracovat.

Plzeň a Praha jsou ve srovnání s Litvínovem velkoměsta. Zvykáte si na severočeské prostředí?

Takhle to neberu. I v Německu jsem na závěr kariéry hrál v menších městech, ve Weidenu. Navíc jsem v Litvínově byl jako hráč už před třiceti lety. Takže člověk nekouká, do jak velkého města jde, ale s jakými lidmi bude pracovat. To je nejdůležitější.

Uvažoval jste o ambicích Litvínova v extralize?

Rád bych se vyvaroval přehnaných cílů. Raději, než slova bych si přál, aby za nás mluvily činy na ledě.

Jak se vám tedy zamlouvala příprava?

Byl jsem mile překvapen prací kondičního trenéra i spolupracovníků, asistentů Radima Skuhrovce a trenéra brankářů Zdeňka Orcta. Stejně tak přístupem hráčů, jak odmakali letní přípravu. Věřím, že se to odrazí i v sezóně při výsledcích.

V kádru máte i šestnáctiletého útočníka Jana Myšáka. Co na jeho adresu?

Je ročník 2002. Někde jsem zaslechl, že kdyby hrál už v prvním kole, byl by nejmladším hráčem, co kdy nastoupil v extralize, a překonal by v tomto směru i Roberta Reichla. Řešili jsme to i s mládeží a vedením klubu. Je to ojedinělý talent, který by měl mít vytvořeny podmínky, co ho dovedou daleko a vysoko.

Jaké jsou jeho cíle?

U něj je zajímavé, že jeho snem je hrát napřed extraligu za Litvínov a ne hned NHL, jak to mají třeba jeho ostatní vrstevníci. Neříkám, že Honza Myšák odehraje všech dvaapadesát zápasů základní části. Bude mít možnost sbírat zkušenosti od starších spoluhráčů, kteří to kvitují.