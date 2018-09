Vítkovický tvrďák Výtisk se v přípravě rozstřílel. Ty góly mě trošku straší, přiznal obránce

„Ty góly mě popravdě spíš trošku straší. Už jsem jednou takhle střelecky povedenou přípravu zažil a pak jsem na gól čekal strašně dlouho. A myslím, že jsem se jej ani nedočkal," přemítal bek, jenž dal ve 34 zápasech minulé sezóny jediný gól. „Když se bude vyhrávat, bude mi jedno, jestli budu mít jeden nebo žádný gól. Na tom mi nezáleží, od toho na ledě nejsem. Pro mě je důležité, ať góly nedostávám, daří se mančaftu a hrajeme nahoře," pokračoval několikanásobný vítěz extraligové soutěže bojovníků - Radegast Indexu.

Z pohledu týmu už příprava tak růžová nebyla. Přestože v generálce na extraligu hokejisté Vítkovic vypráskali finalistu slovenské nejvyšší soutěže z minulé sezóny Duklu Trenčín 6:0, o výsledkově povedené přípravě rozhodně mluvit nemohou. Z jedenácti utkání prohráli šest, včetně souboje s maďarským Jégesmedvékem či obou soubojů s rivalem z Třince.

„Měli jsme opravdu těžkou přípravu. Trenéři nám ji záměrně dělali složitější než jindy. Tréninky a zápasy šly rychle za sebou. Trénovali jsme více než před minulým extraligovým ročníkem. Je dobře, že jsme ale ten poslední zápas zvládli. Trenéři to tak nastavili, je to za námi," popisoval Výtisk.

„Ty porážky nás štvaly. Je to sice jenom příprava, ale nikdo nechce prohrávat. Proti Trenčínu jsme hráli to, co chceme předvádět v sezóně. A vyšlo nám to i gólově. Dali jsme jich hodně a žádný nedostali. Tohle nám pomůže se naladit tak, abychom to hned v pátek v Pardubicích mohli rozjet," vykládal krátce před startem sezóny 2018/2019 Výtisk.

Vítkovice v minulém ročníku vypadly ve čtvrtfinále s pozdějším mistrem Kometou Brno 0:4 na zápasy. V té nadcházející chtějí nejméně o jedno kolo dál. „Věřím, že na to máme. Ten tým je silný. Odešli tři hráči (Petr Kolouch, Lukáš Klok a Karol Sloboda - pozn. aut.), čtyři přišli (Jan Schleiss, Eric de la Rose, Petr Šidlík a Tomáš Černý), jádro zůstalo pevné. Musíme v pátek dobře vykopnout a věřím, že to pojede," nastínil plány vítkovický obránce, který v extralize a v baráži o ni odehrál dohromady 969 utkání. Pokud bude zdravý, mohl by v této sezóně překonat magickou tisícovku

Zásadní podle něj je, že v Ostravě zůstali oba brankáři Patrik Bartošák a Daniel Dolejš. „Bartes i Dolíček chytají skvěle," řekl Výtisk. Velký zájem byl především o reprezentačního gólmana Bartošáka, kterého lákaly týmy z KHL. „Všichni jsme rádi, že zůstal, protože sehnat za něj náhradu by bylo strašně těžké a složité. Finančně i proto, že gólmani jeho kvalit prostě nejsou. Věřím, že to zavře jako minulou sezonu, dostane se zase do reprezentace, bude v pohodě a potáhne nás vysoko," plánoval Výtisk.

Lepší dobu na prolomení medailového půstu, který trvá od sezóny 2010/2011, kdy Vítkovice prohrály extraligové finále s Třincem 1:4 na zápasy, budou v Ostravě těžko hledat. Klub v letošním roce slaví 90 let od založení oddílu SK Moravská Ostrava. „Chceme solidní výsledek udělat pokaždé. Věřím, že to rozjedeme jako v minulé sezoně, bude nám to šlapat a pak se může stát cokoliv. Ale nebudeme sami, kdo touží po úspěchu. Všichni chtějí hrát nahoře. Je daleko myslet na medaile, jdeme do prvního zápasu v pátek, je jich před námi hodně," řekl nejzkušenější hráč na vítkovické soupisce.

V létě někdejší hráč Plzně, Sparty Praha či Liberce oslavil sedmatřicáté narozeniny. Ani na okamžik ale neuvažoval, že by do své jubilejní dvacáté sezóny už nevyjel. I proto, že polovinu té minulé promarodil. „Mám ještě ve Vítkovicích smlouvu, nechystám se končit," smál se Výtisk. Připravený je dobře.