Zlatý hattrick láká. Hokejisté Komety mají opět vysoké ambice

„Ambice Komety jsou pochopitelně jako vždycky vysoké. I v nové sezóně však hodláme dojít k cíli postupnými kroky. Nejprve se budeme chtít v základní části bezpečně dostat do první šestky, která zajišťuje čtvrtfinále. Až poté přijde play off, které se nám povedlo v uplynulých dvou letech ovládnout. Kéž by to vyšlo i do třetice," přeje si trenér Brňanů Kamil Pokorný.

Jeho tým se už bude muset obejít bez brankáře Čiliaka, obránců Krejčíka s Vágnerem či útočníků Nečase, Vincoura, H. Zohorny, Haščáka a Vondráčka. Naopak přišli obránce Mikuš ze Sparty, americký útočník Mueller ze Salcburku, Kašpar ze Slovanu Bratislava a Köhler z Hradce Králové. „Tentokrát odešlo o malinko víc hráčů než před rokem, ale zdravé jádro stále zůstává. Noví kluci jsou kvalitní a natolik inteligentní hokejisté, že do našeho systému hry rychle zapadli," těší Pokorného. Mužstvo ještě čeká na návrat týmového lídra Martina Erata, který se připojí až v průběhu sezóny.

Kometa vstoupí do nového extraligového ročníku sobotním a nedělním dvojzápasem v Chomutově a doma s Plzní. „Po letní přípravě budou mít všechny celky dost sil. Čekám vyrovnaná utkání, v obou ale pochopitelně pomýšlíme na vítězství. Chceme vstoupit do sezóny úspěšně," má jasno kapitán Komety Leoš Čermák.

Příliš se mu ovšem nezamlouvá, že první tři víkendy musí Brňané vzhledem k televizním dohrávkám pátečního kola nastoupit v sobotu k extraligovému utkání na venkovním kluzišti a hned den na to ve své hale. „To není moc šťastné, televizní dohrávky by měly být rozloženy rovnoměrně i mezi další kluby. Kvůli dlouhému cestování a krátkému času na regeneraci se bude únava kumulovat. V neděli bude proti nám stát odpočatější soupeř," vadí mu.

Čermák po zisku druhého titulu v řadě už na jaře ve čtyřiceti letech uvažoval o skončení kariéry. „Potěšilo mě, že šéf Komety Libor Zábranský o mě dál stál. Říkal jsem si, že by byla škoda opouštět úspěšný kolektiv, když se nám tak dařilo. A když souhlasila i rodina, rozhodl jsem se dál zůstat součástí mistrovského týmu. Zvednout potřetí pohár nad hlavu je lákavé," svěřil se.