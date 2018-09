Hrát za Spartu v Česku něco znamená. Teď Machovský slaví výhru i první nulu

Premiéra na výbornou. Hokejisté Sparty vstoupili do nové sezóny Tipsport extraligy vítězně. Radoval se nový kouč Uwe Krupp, další nováčci a také gólman Matěj Machovský, který se v květnu vrátil ze zámoří. Přišel, aby byl jedničkou, v pátek mohl jít klidně spát. Klub, který má odmala v hlavě, podržel, hosté z Hradce Králové odjeli na východ Čech s porážkou 0:4. Pětadvacetiletý gólman zlikvidoval 44 střel. „Povedený zápas, ale musím smeknout klobouk před kluky, hodně střel zblokovali,“ děkoval po zápase Machovský.

Jak těžký byl zápas po psychické stránce, po roce jste se vrátil ze zámoří, kde jste nebyl dvakrát spokojený...

Výhra je velké vítězství pro mě i pro tým. Chtěli jsme dobrý začátek do sezóny. Chceme to držet nahoře, ale musíme jít zápas od zápasu.

Premiéru zažil trenér Uwe Krupp a další spoluhráči, byl o to zápas z vaší strany více nervózní?

On (trenér) strhává pozornost na sebe, což je dobře, umí si s tím poradit. Myslím, že jsme mu to v prvním zápase vrátili.

Jak spolu komunikujete, nechává vám volnost?

Sem tam prohodíme pár slov. On ví, co od gólmana chce, hrál v NHL obránce strašně dlouho. Od toho se vše odpichuje.

Řekl v květnu při návratu Já mám Spartu zakořeněnou už odmala v hlavě. Strejda hrával fotbal za Spartu, takže když jsem byl malý, tak jsem byl u tety v Praze na prázdninách. I proto má pro mě Sparta hodnotu. Když v Česku řeknete, že hrajete ve Spartě, tak už to něco znamená. Když někam přijede Sparta, tak je hned narvaný stadión. Je to prestižní."

Z hlediště vaše hra vypadala, že si na ledě věříte. Cítíte formu?

Těžko říct, forma se buduje během zápasu. Když je hodně střel, rychleji se do utkání dostanete a Hradec dost střílel. Z tohoto pohledu bylo utkání jednodušší, neměli žádné velké tutovky.

První zápas máte za sebou, jak jste viděl hru Sparty z brankoviště?

Na Spartě je to vždy hodně vyhecované, každý se chce ukázat, je to stresový. Myslím, že jsme to zvládli výborně.

Cítíte, že je od Sparty velké očekávání, napravit minulé sezóny?

Nevím. Musíme jít zápas od zápasu, soustředit se na sebe a nekoukat se co se děje okolo. Pak můžeme být úspěšní.

Když se blížil konec utkání, měl jste v hlavě možnou vychytanou nulu?

Nula je vždycky fajn, ale nula je zásluha celého týmu. Je fajn, že si výhru osladíme, ale jde o týmový výsledek