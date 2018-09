Frodl prožil v Plzni premiéru z říše snů

"Bude to drahé. Něco jsem vypsal do kabiny za první zápas, k tomu ta nula. Nebude to prostě nic levného. Ale nevadí mi to," usmíval se Frodl. "Je to jako z říše snů. Myslím, že jsme dnes suverénně vyhráli. První zápas hned výhra a ještě nula k tomu," neskrýval radost.

V přípravě se v brance Indiánů pravidelně střídal s běloruským kolegou Dimitrijem Milčakovem. "Že budu chytat, jsem se dozvěděl až včera. Byl to splněný sen. Předtím jsme se střídali. Oba si ale přejeme. Vycházíme spolu dobře, přestože moje angličtina není zázračná," přiznal Frodl, jenž působil od začátku v brankovišti jistým dojmem.

Nervozita byla

"Nervozita tam byla, ale s prvním vhazováním ze mě spadla. Je lepší si na začátku sáhnout na puk, udělat nějaký zákrok a dostat se do pohody," dodal talentovaný gólman, který si připsal proti libereckým střelcům 23 zákroků. "Bylo tam víc nebezpečných střel, nemohu vybrat jednu. Závary jsme zvládli a děkuji klukům, že mi pomohli," zmínil spoluhráče, se kterými si užil po utkání děkovačku s téměř sedmi tisíci diváků.

"Jsem rád, že to dobře dopadlo. Premiéra před domácím publikem, chtěl jsem zanechat nějaký dojem. Je to splněný sen. Extraliga je pro každého cíl a pak se mohou přidávat další," uvedl bývalý mládežnický reprezentant.