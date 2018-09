Roste v Litvínově další hvězda? Myšák debutem překonal legendu českého hokeje

16 let, dva měsíce a 20 dnů.

Tolik bylo mladému forvardovi Myšákovi, když v pátek večer vyjel na mladoboleslavský led v dresu Litvínova. Robert Reichel, jenž v lize debutoval v roce 1987, byl při své premiéře o sedm dnů starší.

První děkovačka letošní sezóny 👏 Ať jich vidíme v následujících měsících co nejvíc! 💪 #MBLvLIT pic.twitter.com/d7C4b5gQ8u — HC VERVA Litvínov (@hcverva) 14. září 2018

První extraligový zápas Myšákovi osladilo vydřené litvínovské vítězství 4:3. „(Pocity jsou) určitě skvělé, důležitá výhra, kterou jsme potřebovali na začátek – jsem šťastný, že jsme vyhráli," nadšeně vyprávěl mladý rekordman po utkání pro klubový web.

Verva v minulé sezóně musela zachraňovat setrvání v nejvyšší soutěži, i proto Myšák řadil úspěšný týmový start nad svůj výjimečný zápis. „Je to hezký pocit, ale jsem mnohem radši za tu výhru, ta je cennější," řekl Myšák skromně.

Reichel byl v první sezóně za hvězdu, co Myšák?

Robert Reichel se hned ve své první sezóně stal tahounem tehdejšího CHZ Litvínov – ve 36 zápasech dal 17 gólů a celkem nasbíral 27 bodů, čímž našlápnul ke slavné kariéře. Odehrál 830 utkání v NHL, získal olympijské zlato, tři tituly mistra světa a dlouhá léta dělal kapitána v reprezentaci.

Za Jana Myšáka zatím mohou mluvit hlavně body nasbírané mezi dorostenci, kde v poslední sezóně nastřílel téměř branku na zápas, i krátká epizoda mezi juniory, kde v šesti zápasech získal osm bodů, pak přesvědčila kouče Vervy Milana Razýma, aby vycházející hvězdička dostala šanci mezi dospělými.

„Já jsem byl trošku nervózní. Říkal jsem si, že určitě nervózní nebudu, ale nakonec to přišlo ze začátku," svěřil se. „Oproti přípravě to byl o dost větší rozdíl, víc lidí, bylo to sledovanější, možná i proto to pro mě bylo těžší," dodal Myšák, jenž absolvoval premiéru za dohledu rodičů a zkušených spoluhráčů Františka Lukeše a Viktora Hübla ve druhé formaci.

Myšák s číslem 91 odehrál ve žlutém dresu 12 minut a 22 vteřin. V květnu přitom ještě mluvil o tom, že zahrát si za litvínovské „áčko" je jeden z jeho snů. Tím dalším je NHL, kde by Myšák rád následoval cestu Martina Nečase. Už teď je přitom litvínovský talent ve stovce vytipovaných hráčů pro draft v roce 2020.