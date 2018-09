Nahodil oslavil návrat do Komety dvěma góly. Hlavně se chci udržet v sestavě, řekl střelec

Kometa v roli favorita začala na severu Čech stylově, když k ofenzívě zavelel pohotovým gólem kapitán mužstva Leoš Čermák. A záhy po něm se střelecky prosadil i navrátilec z mladoboleslavského hostování Lukáš Nahodil. První gól Chomutova obstaral Pavel Klhůfek při svém premiérovém startu v dresu Pirátů po letním příchodu ze Zlína. Na vyrovnávací trefu Dávida Skokana odpověděl svým druhým zásahem Nahodil v přesilovce - 2:3. A plný bodový zisk hostí pečetil Martin Zaťovič.

„Zápas přinesl pozitiva i mínusy," konstatoval Lukáš Nahodil. „Jsem rád, že jsem dal dva góly, ale vždycky to může být lepší. Na návrat do Komety jsem se těšil, hlavně na atmosféru v kabině. Bezprostřední euforii po titulu jsem nezažil kvůli hostování v Boleslavi. Teď jsem zpátky a musím dřít, abych se udržel v základní sestavě," líčil dvougólový brněnský střelec po skalpu Pirátů. „Odešli sice kvalitní hráči, ale přišli další špičkoví borci. Konkurence je pořád obrovská," všiml si Nahodil.

Kometa vlétla do utkání po čtyřzápasové sérii v Lize mistrů, kdežto pro Chomutov to byl ostrý start do sezóny. „Ale taky měli v přípravě dost utkání a věděli jsme, že budou proti nám nažhavení. Soupeř spoléhá na brejky a defenzívu. Za stavu 2:0 jsme se předčasně uspokojili, pak za nerozhodného stavu se projevila naše kvalita. V extralize se musí hrát naplno celý zápas, to je poučení pro neděli," uvažoval Nahodil.

Brno čekají potom ještě další dva víkendy se zápasy v sobotu i v neděli. „Takhle je to nastavené a dané. Sezóna bude ještě dlouhá a přemýšlet nad tím, že už nyní se kalendář přibližuje modelu v play off, je předčasné. Každý chce vyhrávat, což je i naším cílem. Chceme dojít co nejdál," podotkl zkušený útočník.

Vidina titulu je pro něj motivací. „Bylo by to pěkné, ale musíme být pokorní a jít krůček po krůčku," dodal Nahodil, který ve své kariéře už získal dva extraligové triumfy s Pardubicemi.