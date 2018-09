Holík pomohl Brnu gólem a dvěma asistencemi k výhře nad Plzní

Kometa se představila ve stejném složení jako v sobotní vítězné premiéře v Chomutově, v týmu Indiánů trenér Čihák sáhl k jediné změně. Navzdory čistému kontu v utkání s Libercem brankáře Frodla nahradil Bělorus Milčakov, jenž v premiéře v české extralize už ve 4. minutě inkasoval první gól.

Brňané se dostali v úvodu do útočného tlaku a po Holíkově přihrávce doklepl zblízka kotouč do sítě Zaťovič. Nápor domácích brzy ukončila první přesilovka soupeře, která nastartovala Plzeň k ofenzivní hře. Nápor také vynesl Plzni vyrovnání. Ve 12. minutě se Gulaš protáhl od bočního mantinelu před branku a pod chrániči brankáře Langhamera protlačil puk do sítě.

Indiáni trápili protivníka důsledným napadáním v jeho obranném pásmu hned po ztrátě kotouče. Kometa měla s touto taktikou problémy, jen obtížně zakládala útočné akce a její kombinační souhra často končila už ve středním pásmu.

V bojovném duelu se oba týmy jen obtížně dostávaly k přesnějšímu zakončení. Plzeň častěji ohrožovala domácí branku. Největší šanci ke skórování měl při přesilovce ve 31. minutě hostující Kracík, jehož střelecký pokus zlikvidoval brankář Langhamer.

Bojovný duel gradoval v poslední třetině. Po rychlém protiútoku stačil střelu Muellera brankář Malčakov jen lapačkou vyrazit před najíždějícího Holíka, po jehož dorážce získali Brňané zpět jednobrankový náskok. O minutu později ale Denis Kindl střelou k tyči překonal ležícího Langhamera a srovnal skóre.

V závěru zápasu získala Kometa výraznou převahu, kterou zužitkovala při přesilovce díky Nahodilovi. Plzeň se ještě pokusila při hře bez brankáře vyrovnat, Brňané ale těsnou výhru udrželi.