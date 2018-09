Z dalšího brankáře jsme udělali hvězdu, štve Hudáčka. Kouč vytýkal Tygrům složitý hokej

„Podobně jako v Plzni jsme hráli složitý hokej, který zpočátku sezóny nemá šanci na úspěch. Doufám, že dva zápasy stačily k tomu, abychom si uvědomili, že v jednoduchosti je síla. Bez bojovnosti a nasazení ani s dobrým týmem, který máme v kabině, nemáme šanci vyhrát jakékoliv utkání," zdůraznil po porážce 0:2 s Pardubicemi trenér Filip Pešán.

Jeho svěřenci sice vyslali na Kacetla pětatřicet ran, žádná z nich ale v síti neskončila. "Udělali jsme z dalšího brankáře hvězdu," ušklíbl se slovenský útočník Libor Hudáček, jenž měl v duelu dvě slibné příležitostí. "Je to takové měkké, bez tvrdého důrazu do brány. Je potřeba dát nějaký ošklivý gól, z nějaké dorážky, teprve pak můžeme kombinovat do prázdné brány," připomněl.

Tygři zažívají v úvodu sezóny nečekaný střelecký půst. Nevycházejí jim ani početní výhody, přitom třeba v generálce na extraligu proti Chomutovu byly jejich silnou zbraní. Zúročili hned tři.

Rozhodla větší bojovnost a vůle, tvrdil Hudáček

"Jsem naštvaný, že nám to tak nejde jako v přípravě, kdy jsme jich využili dost. Proti Pardubicím ale rozhodla větší bojovnost a vůle po vítězství," posteskl si osmadvacetiletý forvard a ocenil výkon domácího brankáře Willa. Severočechům dlouho držel naději na obrat, když předvedl několik bravurních zákroků. Celkově kryl 34 střel a nestačil pouze na pokus Miromanova zblízka. Pojistku Dynama z hole Sýkory do prázdné klece pak smutně sledoval ze střídačky.

"Roman chytá super už od přípravy, ale musíme mu víc pomoct, zblokovat střely a hlavně se prosadit na druhé straně," burcuje Hudáček.

S Tygry se v pátek vydá k zápasu třetího kola na led chomutovských Pirátů a očekává těžkou lopotu. "V létě jsme s nimi hráli dvakrát a byl to fakt boj o každý centimetr ledu. Musíme hrát to samé co oni, tedy bojovat, tlačit se do brankoviště a být důrazní. Pak ty góly přijdou," dodal.